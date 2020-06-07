Ситуация в Норильске не требует привлечения дополнительных сил иностранных государств. Об этом рассказал первый замминистра МЧС России Александр Чуприян.

"Спасибо всем странам, которые хотят нам оказать помощь. Руководство страны определит, нужна она или нет. Но в настоящее время сил и средств достаточно для оперативной и эффективной ликвидации ЧС", — пояснил Чуприян.