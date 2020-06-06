На сайте Кремля опубликована информация о том, что Владимир Путин приказал разработать оборудование, которое позволит проводить исследования в области генетики.
"Обеспечить создание в Российской Федерации отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему", — говорится в документе.
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