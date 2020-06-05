В ходе раскопок у Академического театра драмы в Великом Новгороде археологи обнаружили усадьбу богатого горожанина. Ученые датировали находку XIV-XV вв. Кроме того, ученые нашли большое количество средневековых древнерусских монет и предметов эпохи.

О том, каковы основные черты развития Новгородской республики XIV-XV вв., рассказал историк, археолог Владимир Петрухин.

"Это последнее столетие самостоятельности Новгорода. В конце XV века Новгород был подчинен московским великим князьям. В этот момент в XIV-XV вв. Новгород подчинялся боярским группировкам, которые контролировали большие территории на севере Восточной Европы. Дань концентрировалась на их усадьбах.

Эти усадьбы формировались давно, начиная с X века новой эры, с самого начала Новгорода. И это боярская олигархия, в конце концов, и привела Новгород к катастрофе, потому что бесконечные распри внутри этой олигархии и неспособность противостоять агрессии московских князей лишили вечевой Новгород и вечевой традиции демократической отчасти и независимости", — заключил эксперт.