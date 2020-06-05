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Эксперт объяснил, почему воздух над Южным океаном самый чистый

Наука

Специалисты из Университета Колорадо утверждают, что Южный океан (место, где сливаются Тихий, Атлантический и Индийский океаны) — одно из немногих мест на Земле, которые почти не тронуты деятельностью человека. Поэтому воздух пограничного слоя атмосферы, питающий нижние облака над Южным океаном, свободен от частиц аэрозолей, производимых в результате антропогенной деятельности. Выводы американских ученых прокомментировал руководитель Центра экологии и развития Института Европы РАН Сергей Рогинко.

"Для того чтобы сопоставлять данные по чистоте воздуха, нужно иметь конкретные показатели. Надо надеяться и думать, что в Университете Колорадо люди примерно представляют, что именно по такой схеме и нужно вести сопоставление.

То, что ученые не обнаружили загрязняющих частиц, связанных с человеческой деятельностью, можно объяснить расстоянием до основных промышленных объектов на Земле. Ведь не секрет, что большинство объектов промышленности на Земле сосредоточены в северном полушарии, а не в южном. Достаточно взглянуть, где находятся Соединенные Штаты, Китай, Европа, где расположена Россия, Япония, Южная Корея. В южном полушарии из более-менее развитых стран только Бразилия и Аргентина. Но там все-таки размеры промышленности не сопоставимы с тем, что делается в северном полушарии", — заключил эксперт.

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