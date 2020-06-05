Поисковой системе Google грозит антимонопольное расследование

Федеральные власти США планируют изучить вопрос о том, как можно ограничить влияние Google на рынке онлайн-поиска. С этой целью будет проводиться антимонопольное расследование в отношении компании, сообщили представители DuckDuckGo Inc.

По словам главного исполнительного директора DuckDuckGo (поисковой системы, конкурирующей с Google), его компания общалась с госрегуляторами и Министерством юстиции США и выяснила, что представители власти заинтересованы в том, чтобы Google предлагал пользователям альтернативы своей поисковой системе на устройствах Android и в веб-браузере Google Chrome.

Уже в 48 штатах США изучается вопрос лидерства корпорации Google на рынке цифровой рекламы. Министерство юстиции США уже подготовило судебный иск.

Таким образом, это может стать одним из громких антимонопольных дел в США с 1998 года, когда происходили судебные разбирательства с Microsoft Corp.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Google могут оштрафовать на $5 млрд за незаконный сбор данных.