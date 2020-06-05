Apple может отложить выход нового iPhone 12

Руководитель компании Broadcom, которая занимается производством чипов для корпорации Apple, проговорился о том, что iPhone 12, возможно, появится на рынке позже, чем это было запланировано.

Релиз нового смартфона от компании Apple, который традиционно проходит осенью, может быть сорван. Возможно, что к осени только начнется производство гаджета.

"CEO Broadcom Хок Тан обмолвился о "задержке основного продукта" у "крупного североамериканского производителя мобильных телефонов", чем подтвердил слухи о задержке выхода нового iPhone", — сообщает Bloomberg.

Скорее всего, задержки связаны с пандемией COVID-19.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что суд Лос-Анджелеса назначил Apple и Broadcom крупный штраф в сумме 1,1 миллиарда долларов за нарушение четырех патентов по технологии Wi-Fi. Сообщается, что в качестве истца выступил Университет Калифорнии.

Также сообщалось, что техподдержка Apple может просмотреть экран любого iPhone.