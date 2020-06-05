Создан быстродействующий инсулин на основе яда морских улиток

Биологи создали быстродействующий аналог инсулина на основе яда морских улиток-конусов. Новая разработка абсолютна безопасна для человека.

По словам специалистов, открытый инсулин снижает риск развития гипергликемии и ряда других тяжелых осложнений у людей с диабетом.

Новая разработка поможет улучшить работу инсулиновых помп, которые данный гормон вводят в кровь по мере необходимости.

Цель разработки в том, чтобы инсулинозависимые могли более быстро и точно определять уровень сахара в крови.

Почему именно яд морских улиток?

Эксперты обнаружили, что яд морских улиток приводит к резкому снижению уровня сахара в крови жертвы, из-за чего у той происходит потеря сознания, и она впадает в кому.

Новый заменитель инсулина создан на основе молекул гормона человека и молекулы яда улитки.

Специалисты протестировали разработку на лабораторных крысах. В результате выяснилось, что новая разработка действует как соответствующая доза обычного инсулина, не вызывает реакции со стороны иммунной системы и оказывает почти мгновенное действие.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во Владивостоке появились улитки-мутанты.