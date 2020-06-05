Международная команда ученых из Калифорнии изучает останки самых ранних людей в Центральной Америке и пытается выяснить, как с течением времени они смогли адаптироваться к новым и меняющимся условиям, а также то, какое влияние данные изменения оказали на историю жизни общества.
Ученые провели радиоуглеродный анализ образцов останков. Анализ показал переход от диеты охотников-собирателей к кукурузе
Оказалось, что 4700 лет назад рацион жителей данного района на 30% состоял из кукурузы, а 700 лет назад — уже на 70%.
Кукурузу одомашнили из теосинта. Это дикая трава, которая росла около 9000 лет назад в низовьях долины реки Бальсас в Центральной Мексике.
Найдены доказательства, что кукуруза впервые была выращена в низинах майя около 6500 лет назад. В тот же период она появилась и вдоль Тихоокеанского побережья Мексики. Но ученые пока не нашли доказательств того, что в то время кукуруза являлась основным зерном.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что найдено рисовое зерно времен каменного века.
Белоруссию могут ждать новые европейские санкции Лукашенко будет просить помощь у России. Но может получиться так, что в 2020 пройдут последние "его" выборы...