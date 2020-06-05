Майя выращивали кукурузу около 6500 лет назад

Международная команда ученых из Калифорнии изучает останки самых ранних людей в Центральной Америке и пытается выяснить, как с течением времени они смогли адаптироваться к новым и меняющимся условиям, а также то, какое влияние данные изменения оказали на историю жизни общества.

Ученые провели радиоуглеродный анализ образцов останков. Анализ показал переход от диеты охотников-собирателей к кукурузе

Оказалось, что 4700 лет назад рацион жителей данного района на 30% состоял из кукурузы, а 700 лет назад — уже на 70%.

Кукурузу одомашнили из теосинта. Это дикая трава, которая росла около 9000 лет назад в низовьях долины реки Бальсас в Центральной Мексике.

Найдены доказательства, что кукуруза впервые была выращена в низинах майя около 6500 лет назад. В тот же период она появилась и вдоль Тихоокеанского побережья Мексики. Но ученые пока не нашли доказательств того, что в то время кукуруза являлась основным зерном.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что найдено рисовое зерно времен каменного века.