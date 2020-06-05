Археологи обнаружили в штате Табаско (Мексика) самое большое сооружение цивилизации майя. Комплекс Агуада-Феникс представляет собой огромную насыпную площадку прямоугольной формы.

Принято считать, что в период с 1000-х до 350-х гг. до н.э. племена майя жили в небольших деревнях. Но данная находка это опровергает.

Открытие мексиканских археологов прокомментировал ученый, доктор филологических наук Кирилл Бабаев.

"На разных этапах существования цивилизации майя жили в различных типах поселений. Конечно, как сельскохозяйственная цивилизация она начиналась с небольших поселений.

Потом, разумеется, мы можем уже говорить о появлении крупных городов, таких как Копан, Тикаль и другие.

Специалистам предстоит датировать данную находку. Уже после того, как датировка будет установлена, можно будет говорить о том, какой именно образ жизни вели люди на этой территории", — заключил эксперт.