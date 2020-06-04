Вторая группа крови является наименее защищенной от COVID-19

Специалисты объяснили, почему люди, у которых II группа крови, более уязвимы перед коронавирусной инфекцией. По мнению ученых, это вызвано непонятными генетическими мутациями, связанными с нарушением свёртываемости крови.

Ранее исследователи уже приводили факты того, что группа крови оказывает влияние на возможность заражения вирусом. Были проведены исследования, в результате которых было доказано, что у людей с I группой крови риск заразиться COVID-19 ниже, чем у людей со II группой группой крови.

В исследовании приняли участие 1980 человек. Выяснилось, что на риск заражения и характер протекания заболевания оказывали влияние две мутации.

Одна из них повышала шансы на то, что у человека коронавирусная инфекция будет протекать в тяжёлой форме, в 1,77 раза, а вторая влияла на риск заражения COVID-19 и увеличивала его в 1,32 раза.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, иммунитет к COVID-19 сохраняется около года.