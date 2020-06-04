Нейробиологи: Смерть мозга может быть обратимой

Американские нейробиологи опровергли утверждение о том, что в головном мозге сразу после смерти начинаются необратимые изменения.

Смерть мозга обратима

Клиническая смерть обычно длится около восьми минут. Ученые доказали, что благодаря запасам энергии в нейронах, изменения, которые в мозге в эти минуты, являются обратимыми. И только потом в клетках начинаются необратимые процессы, которые провоцируют смерть мозга и всего организма.

Нейробиологам удалось оживить мог свиньи спустя четыре часа после остановки сердца животного. Это было сделано с помощью особой системы насосов, которые поддерживали кровообращение в головном мозге при помощи синтетического заменителя крови.

Нейробиологи смогли затормозить процесс гибели клеток мозга свиньи и восстановить их активность. С целью соблюсти этические требования, которые предъявляются к такого рода экспериментам, специалисты добавили в заменитель крови вещества, которые подавляют активность нейронов. Иными словами, мозг свиньи был без сознания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкие ученые сделали прорыв на пути к пересадке сердца от свиньи к человеку.