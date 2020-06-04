Соцсеть "ВКонтакте" запустила новый сервис "Клипы"

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила новый сервис "Клипы". С помощью нового сервиса пользователи смогут самостоятельно создавать вирусные клипы с использованием оснащения платформы.

Управлять данным сервисом можно с помощью жестов. На данный момент платформа воспринимает десять жестов, но в перспективе функционал будет расширен. Продолжительность клипа не может превышать по таймингу больше минуты.

Сервис "Клипы" стал российским аналогом популярной платформы Tik-Tok.

"Запуск нового формата коротких полупрофессиональных роликов — логичный шаг на фоне возрастающего интереса пользователей к мобильным видео", — сказала глава проекта Марина Краснова.

Специалистам удалось построить AR-платформу с механикой дополненной реальности.

Ранее соцсеть "ВКонтакте" объявила о том, что скоро запустит групповые видеозвонки. Первое время одновременно смогут созваниваться до восьми человек. В перспективе количество пользователей будет увеличено.