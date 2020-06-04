Эксперт назвал основные признаки прослушки смартфонов

Пользователи смартфонов могут даже не догадываться, что их устройство прослушивают третьи лица. О том, как понять, что ваш телефон стоит на прослушке, рассказал руководитель информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Самый распространенный признак того, что у посторонних лиц есть доступ к телефону — это появление на устройстве приложений или программного обеспечения, которые владелец смартфона не устанавливал.

"Кроме того, если вы видите, что телефон живет какой-то своей жизнью: включается-выключается, когда вы его не трогаете, вполне вероятно, это тоже является признаком того, что запущена программа прослушки", — объяснил эксперт.

А также нужно насторожиться, если батарея смартфона быстро разряжается, когда им не пользуются.

Для того чтобы телефон не был доступен посторонним лицам, нужно регулярно проверять приложения и программы, которые установлены на телефоне.

На телефон можно установить специальные программы, которые будут блокировать работу данных приложений.

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