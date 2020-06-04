В Мексике обнаружено древнейшее сооружение цивилизации майя

Археологи обнаружили в Мексике, в штате Табаско, самое большое сооружение цивилизации майя. Комплекс Агуада-Феникс — это огромная насыпная площадка прямоугольной формы, протяженностью 1413 метров, шириной 399 метров и высотой — от 10 до 15 метров.

Ученые выяснили, что комплекс Агуада-Феникс был построен с 800-1000-е гг. до н.э.

Если вывод специалистов будет доказан, ученым придется пересмотреть всю устоявшуюся хронологию цивилизации майя.

Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, в период с 1000-х до 350-х гг. до н.э. племена майя жили в небольших деревнях. Однако огромная насыпь свидетельствует, что это было не так.

Вокруг Агуада-Феникса благодаря аэрофотосъемке с помощью лидара удалось обнаружить целую сеть небольших платформ, дамб и водохранилищ. Кроме того, ученые наши девять дорог, ведущих к основной платформе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи обнаружили в Мексике 55-метровый дворец майя.