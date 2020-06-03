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Власти Швеции пожалели об отказе от карантинных мер

Наука

Власти Швеции признали свою ошибку, из-за которой в стране не был введен строгий карантин. Но руководство страны это поняло только после того, как Швеция вышла на первое место в мире по уровню смертности от коронавируса.

"Введение ограничений на передвижение и отмена всех мероприятий помогли бы избежать рекордного числа смертей", — отметил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.

Хотя еще в начале мая он заявлял, что в стране все это время работали школы и детские сады, можно было собираться группами, но не более 50 человек. Никаких ограничений на передвижение граждан в стране не вводилось.

Почему Швеция отказалась от жестких карантинных мер?

Власти страны объяснили свое решение тем, что введение карантина может навредить экономике страны. Но, согласно некоторым прогнозам, результаты в области экономики могли быть такими же, как и в других странах.

29 мая выяснилось, что Швеция вышла на первое место в мире по числу новых смертей от COVID-19 всего за одну неделю. Средний показатель количества смертей на миллион жителей достиг 5,59.

В общей сложности в Швеции было зарегистрировано 38,5 тысяч случаев заражения коронавирусом; 5 тысяч человек вылечились, 4,4 тысячи человек скончались.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Швеция пошла по своему пути борьбы с коронавирусом.

covid-19 швеция коронавирус андерс тегнелл
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