Власти Швеции признали свою ошибку, из-за которой в стране не был введен строгий карантин. Но руководство страны это поняло только после того, как Швеция вышла на первое место в мире по уровню смертности от коронавируса.
"Введение ограничений на передвижение и отмена всех мероприятий помогли бы избежать рекордного числа смертей", — отметил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Хотя еще в начале мая он заявлял, что в стране все это время работали школы и детские сады, можно было собираться группами, но не более 50 человек. Никаких ограничений на передвижение граждан в стране не вводилось.
Власти страны объяснили свое решение тем, что введение карантина может навредить экономике страны. Но, согласно некоторым прогнозам, результаты в области экономики могли быть такими же, как и в других странах.
29 мая выяснилось, что Швеция вышла на первое место в мире по числу новых смертей от COVID-19 всего за одну неделю. Средний показатель количества смертей на миллион жителей достиг 5,59.
В общей сложности в Швеции было зарегистрировано 38,5 тысяч случаев заражения коронавирусом; 5 тысяч человек вылечились, 4,4 тысячи человек скончались.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Швеция пошла по своему пути борьбы с коронавирусом.
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