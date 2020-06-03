Экологи: Более 500 видов позвоночных находятся на грани исчезновения

Экологи проследили за численностью около 30 тысяч видов позвоночных животных и пришли к выводу, что более 500 из них находятся на грани исчезновения.

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Биолог Пол Эрлих утверждает, что все страны мира должны в первую очередь стремиться к тому, что сохранить популяции животных.

Также необходимо противодействовать глобальному потеплению.

Около 20% вымирающих животных населяют регионы Азии и острова Океании, 30% — территории Южной Америки.

Экологи считают, что основная причина исчезновения позвоночных — это воздействие человека на окружающую среду. Так, люди, вырубая леса, уничтожают природные ареалы и занимаются браконьерством.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые эмиратов собираются клонировать исчезающие виды животных. Они создали генетический депозитарий, с помощью которого можно воспроизвести на свет тысячи представителей фауны.