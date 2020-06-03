Смольный: Петербург готов к открытию туристического сезона

Глава комитета по туризму Санкт-Петербурга Сергей Корнеев заявил, что город готов к открытию туристического сезона. Северная столица начнет принимать туристов, когда нормализуется эпидемиологическая ситуация.

Он отметил, что комитет по туризму разработал дорожную карту, согласно которой будут открывать культурные учреждения города.

В процессе ее создания специалисты учитывали опыт стран Европы, в которых уже пройден пик эпидемии коронавируса.

Коронавирус в Петербурге

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в городе с момента начала эпидемии было выявлено более 17 тысяч случаев заражения COVID-19. 6331 человек вылечились, жертвами заболевания стали 240 человек.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с распространением коронавируса в городе по-прежнему сложная, но наблюдается тенденция к снижению числа новых случаев заражения.

Ранее Беглов рассказал, когда в Санкт-Петербурге откроют рестораны.