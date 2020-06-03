В России поступил в продажу поворотный телевизор Samsung The Sero

В России начался старт продаж телевизоров Samsung The Sero. Особенность новой модели телевизора в том, что он может поворачиваться на 90 градусов.

Такой телевизор оценят люди, которые любят смотреть видеоролики из социальных сетей на большом экране.

Телевизор Samsung The Sero может поворачиваться на 90 градусов, поэтому данную панель можно использовать и горизонтально, и вертикально.

Такие модели уже давно появились в продаже на территории США и европейских стран. Теперь его можно приобрести и в России.

Стоимость телевизоров Samsung The Sero составляет 109 990 рублей.

Разрешение QLED экрана 4К, диагональ телевизора — 43-дюйма.

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