Первые паразиты появились на Земле более 500 млн лет назад

Китайские ученые обнаружили самых древних паразитов на Земле. Это черви, которые прикреплялись к примитивным моллюскам. По мнению ученых, их возраст составляет 512 млн лет.

Черви и моллюски появились на Земле после "кембрийского взрыва".

Специалисты определили, что моллюск относился к типу плеченогих (брахиоподов).

В доисторический период брахиоподы были многочисленны и насчитывали более 12 тысяч видов. Около 700 млн лет их видовое разнообразие стало сокращаться. На сегодняшний день известно около 450 видов плеченогих.

"Паразитов достаточно сложно идентифицировать по окаменелостям, но этот случай является бесспорным. Очевидно, паразитические организмы появились очень рано и могли сыграть значимую роль в развитии кембрийских экосистем", — сообщили ученые.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что дождевые черви стали предметом изучения международной группы специалистов. Они создали крупнейшую базу данных дождевых червей, объединившую 57 стран.