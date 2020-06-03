Коронавирус может проникать в клетки сердца

Ученые Франкфуртского института имени Гёте провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что COVID-19 способен проникать в клетки сердца человека и там размножаться. Это приводит к появлению проблем с сердцем.

По словам специалистов, коронавирус может проникать в отдельные кардиомиоциты и в две разные культуры сердечной ткани. Вирус может стать причиной гибели кардиомиоцитов. COVID-19 не дает им сокращаться, что мешает нормальной работе органа.

Данная особенность поможет исследователям понять, почему у многих пациентов с коронавирусом появляются не только проблемы с дыханием, но и пропадают обоняние и вкус.

Кроме того, у них начинаются проблемы с пищеварением и сбои в работе кровеносной системы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что COVID-19 способствует образованию тромбов. По словам кардиологов, люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, находятся в группе повышенного риска. Это связано с тем, что коронавирусная инфекция приводит к развитию в организме осложнений основного заболевания.