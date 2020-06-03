Ученые Франкфуртского института имени Гёте провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что COVID-19 способен проникать в клетки сердца человека и там размножаться. Это приводит к появлению проблем с сердцем.
По словам специалистов, коронавирус может проникать в отдельные кардиомиоциты и в две разные культуры сердечной ткани. Вирус может стать причиной гибели кардиомиоцитов. COVID-19 не дает им сокращаться, что мешает нормальной работе органа.
Данная особенность поможет исследователям понять, почему у многих пациентов с коронавирусом появляются не только проблемы с дыханием, но и пропадают обоняние и вкус.
Кроме того, у них начинаются проблемы с пищеварением и сбои в работе кровеносной системы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что COVID-19 способствует образованию тромбов. По словам кардиологов, люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, находятся в группе повышенного риска. Это связано с тем, что коронавирусная инфекция приводит к развитию в организме осложнений основного заболевания.
Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.