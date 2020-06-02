Для того чтобы войти в аккаунт с нового устройства, пользователям WhatsApp нужно ввести специальный код, который приходит по SMS. Этим и пользуются преступники.
Получив доступ к профилю WhatsApp и Facebook кого-либо из контактов предполагаемой жертвы, мошенники посылаются сообщение с текстом.
"У меня не работают SMS, поэтому я не могу получить код от WhatsApp. Я попросил отправить пароль на твой номер, перешли его, пожалуйста", — говорится в тексте сообщения.
Код, который приходит на телефон человека, нужен, чтобы войти в его собственный аккаунт. Если информация из SMS попала к мошенникам, они смогут украсть профиль.
Также известны случаи, когда преступники регистрируют аккаунты и представляются сотрудниками WhatsApp, просят отправить им данные для входа в личные сообщения. На самом деле сотрудники WhatsApp никогда не просят отправлять личные данные или коды подтверждения.
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