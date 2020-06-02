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Пользователей WhatsApp предупредили о новом способе мошенничества

Наука

Для того чтобы войти в аккаунт с нового устройства, пользователям WhatsApp нужно ввести специальный код, который приходит по SMS. Этим и пользуются преступники.

Получив доступ к профилю WhatsApp и Facebook кого-либо из контактов предполагаемой жертвы, мошенники посылаются сообщение с текстом.

"У меня не работают SMS, поэтому я не могу получить код от WhatsApp. Я попросил отправить пароль на твой номер, перешли его, пожалуйста", — говорится в тексте сообщения.

Код, который приходит на телефон человека, нужен, чтобы войти в его собственный аккаунт. Если информация из SMS попала к мошенникам, они смогут украсть профиль.

Также известны случаи, когда преступники регистрируют аккаунты и представляются сотрудниками WhatsApp, просят отправить им данные для входа в личные сообщения. На самом деле сотрудники WhatsApp никогда не просят отправлять личные данные или коды подтверждения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что разработчики WhatsApp добавили в мессенджер новую функцию.

whatsapp аккаунт мошенничество мобильное приложение
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