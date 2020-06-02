Исследователи объяснили происхождение древних пирамид в Мексике

Ученые Национального института антропологии и истории Мексики опубликовали результаты исследования, которое объясняет, зачем древние жители Центральной Америки строили пирамиды.

Специалисты изучили большое количество объектов на территории Мексики, которые относятся к доиспанскому периоду. В частности, они исследовали пирамиды, построенные жителями Мезоамерики.

Почему именно пирамиды?

Ученые решили выяснить, каково было предназначение объектов, имеющих форму пирамиды. Объяснение оказалось довольно простым.

Все пирамиды на территории Мексики уникальны, они не являются одинаковыми. Ученые предположили, пирамиды представляют собой своеобразные священные копии гор. По мнению исследователей, древние жители Мезоамерики пытались таким образом подражать природе.

"Самое большое впечатление на людей производили вулканы, которые считались местами, откуда произошла жизнь. Соответственно, копии вулканов имели колоссальное значение", — считают авторы исследования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Мексике раскрыта тайна пирамид города-призрака Теотиуакан.