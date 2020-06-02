Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Американские полицейские обстреляли продюсера Sputnik
Чемпионат РПЛ возобновится матчем в Сочи
Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе
Жительницу Москвы будут судить за фейк о коронавирусе
Первый канал готов показывать матчи РПЛ
Онколог рассказала, какие изменения родинок должны насторожить
Полицейские нашли наркоплантацию в Тверской области
Захвативший заложников в банке извинился перед Бузовой
Исследователи объяснили происхождение древних пирамид в Мексике

Исследователи объяснили происхождение древних пирамид в Мексике

Наука

Ученые Национального института антропологии и истории Мексики опубликовали результаты исследования, которое объясняет, зачем древние жители Центральной Америки строили пирамиды.

Специалисты изучили большое количество объектов на территории Мексики, которые относятся к доиспанскому периоду. В частности, они исследовали пирамиды, построенные жителями Мезоамерики.

Почему именно пирамиды?

Ученые решили выяснить, каково было предназначение объектов, имеющих форму пирамиды. Объяснение оказалось довольно простым.

Все пирамиды на территории Мексики уникальны, они не являются одинаковыми. Ученые предположили, пирамиды представляют собой своеобразные священные копии гор. По мнению исследователей, древние жители Мезоамерики пытались таким образом подражать природе.

"Самое большое впечатление на людей производили вулканы, которые считались местами, откуда произошла жизнь. Соответственно, копии вулканов имели колоссальное значение", — считают авторы исследования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Мексике раскрыта тайна пирамид города-призрака Теотиуакан.

мексика пирамиды древние люди
Последние материалы
Долги по кредитам в России начнут расти с осени
Пользователей WhatsApp предупредили о новом способе мошенничества
Чемпионат РПЛ возобновится матчем в Сочи
Жительницу Москвы будут судить за фейк о коронавирусе
Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе
Первый канал готов показывать матчи РПЛ
Онколог рассказала, какие изменения родинок должны насторожить
Полицейские нашли наркоплантацию в Тверской области
Захвативший заложников в банке извинился перед Бузовой
Исследователи объяснили происхождение древних пирамид в Мексике
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко рассказал о "ветрах", которые "дуют" на Белоруссию

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что прекрасно знает, откуда на республику "дуют ветры".

Лукашенко рассказал о "ветрах", которые "дуют" на Белоруссию
Лукашенко загоняют в угол. Он обратился к "майданутым"
Новости Белоруссии
Лукашенко загоняют в угол. Он обратился к "майданутым"
Новости Белоруссии
Бунт народа или Майдан: что происходит с выборами в Белоруссии
Российский шоу-бизнес
Юлия Савичева продолжает винить себя в смерти ребенка
Наталия Красовская Куклы и кукловоды в мире современных медиа Наталия Красовская Игорь Буккер Обнаружен земной рай Игорь Буккер Василий Амирджанов Илон Маск показал в действии "батут" Crew Dragon Василий Амирджанов
Комментарии
Американские полицейские обстреляли продюсера Sputnik
Филипп Киркоров купил кровать сыну за миллион рублей
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Чемпионат РПЛ возобновится матчем в Сочи
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Вера Брежнева впала в депрессию на самоизоляции
Великобритания и Канада: Россию нельзя пускать в формат G7
В Госдуме оценили актуальность пособия для домохозяек
Проклятые миллиарды: где искать "заначки" Эскобара
Анатолий Цой: "Женщина не должна работать"
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Манукян подарил Бузовой кольцо с бриллиантами
Русские защитили свой ресторан Pushkin Russia от разгрома в США
На Украине "мыши съели" 2700 вагонов зерна
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Игорь Коротченко: США и НАТО недооценили COVID-19 и проиграли
В Госдуме оценили актуальность пособия для домохозяек
В Госдуме оценили актуальность пособия для домохозяек
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ