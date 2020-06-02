В США разработали "мягких" роботов, умеющих захватывать чипсы

Ученые Массачусетского технологического института разработали роботов, которые могут захватывать даже мягкие материалы, причем как легкие, так и тяжелые. Роботы одинаково успешно справляются с захватом чипсов и пакета молока.

Два типа "мягких" роботов

Первый тип роботов использует тактильные датчики из латексных "пузырей". Они работают на датчиках давления и могут сжиматься, чтобы схватить предмет и разжиматься, чтобы его отпустить. В процессе тестирования робот захватывал бутылки, яблоки, зубные щетки, пакеты с печеньем.

Второй тип роботов представляет собой руку, которая захватывает предметы, при этом она способна самостоятельно регулировать силу нажимания. Кроме того, захваты могут также менять форму, что позволяет им брать разные предметы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские инженеры разработали мягкого робота LEAР, который способен передвигаться по суше и воде так же быстро, как и гепард. В процессе разработки робота ученые использовали пружинный каркас, имитирующий позвоночник. Ткани робота сделаны из мягких материалов.