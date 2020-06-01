Биологи обнаружили, что пресноводные рыбы могут впадать в депрессию.У рыбы феномен отчаяния выражается в том, что она становится заторможенной. Ученые предполагают, что благодаря изучению этого феномена они смогут эффективнее подбирать антидепрессанты для людей.

Данное открытие прокомментировал ихтиолог, генетик Юрий Симаков.

"Конечно, у них есть все феномены, которые есть у человека, только они выражены в меньшей степени или в большей степени. Разница только в этом.

У них есть и память, у них есть и любовь, иногда дружба с человеком. Например, мурены, которых держали там рабовладельцы в своих аквариумах, они очень любили своих хозяев, хозяева их очень любили, дружили всегда.

Отчаяние чаще всего бывает всего при стрессовой ситуации.

У рыб бывают случаи, что они заболевают, а иногда под воздействием стресса они просто стоят, меньше двигаются, и это даже можно увидеть, вот эту эмоцию можно увидеть, наблюдая за рыбами", — заключил эксперт.