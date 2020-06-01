В Microsoft подтвердили проблемы с обновлениями Windows 10

Корпорация Microsoft признала, что с обновлением актуальной версии Windows 10 есть проблемы. Также специалисты компании рассказали, к каким последствиям может привести данный апдейт.

На официальном сайте компании опубликовали список возможных проблем, которые могут возникнуть после установки. Специалисты Microsoft рекомендуют внимательно ознакомиться с перечнем.

Пользователям, которые боятся, что их компьютеры будут работать нестабильно, не стоит устанавливать версию 2004 обновления Windows, потому что многие ошибки являются критическими. В настоящее время таких насчитывается целых 10.

Какие проблемы могут возникнуть после установки?

нарушение корректной одновременной работы двух и более устройств, которые подключены к Bluetooth;

проблемы с аудиодрайверами;

несовместимость с Conexant ISST от Synaptics.

При использовании внешних SSD-накопителей, которые работают через порт Thunderbolt, может возникнуть так называемый синий экран смерти.

Стоит напомнить, что обновление 2004 Microsoft выпустила 27 мая.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Microsoft признали проблему во всех версиях Windows 10.