Корпорация Microsoft признала, что с обновлением актуальной версии Windows 10 есть проблемы. Также специалисты компании рассказали, к каким последствиям может привести данный апдейт.
На официальном сайте компании опубликовали список возможных проблем, которые могут возникнуть после установки. Специалисты Microsoft рекомендуют внимательно ознакомиться с перечнем.
Пользователям, которые боятся, что их компьютеры будут работать нестабильно, не стоит устанавливать версию 2004 обновления Windows, потому что многие ошибки являются критическими. В настоящее время таких насчитывается целых 10.
При использовании внешних SSD-накопителей, которые работают через порт Thunderbolt, может возникнуть так называемый синий экран смерти.
Стоит напомнить, что обновление 2004 Microsoft выпустила 27 мая.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Microsoft признали проблему во всех версиях Windows 10.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.