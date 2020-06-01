В угольной шахте в Сербии обнаружили римский корабль

В открытой угольной шахте, расположенной на востоке Сербии, в ходе раскопок ученые обнаружили римский корабль. По словам ученых, он был частью речного флота Виминациума.

Виминациум представлял собой небольшой город, в нем жили около 45 тыс. человек. Также здесь находилась столица римской провинции Мёзия.

В городе были построены:

храмы;

амфитеатр;

ипподром;

бани;

акведуки.

"Найденный корабль относится к III веку нашей эры", — сообщили археологи.

Судно приводилось в движение с помощью треугольного паруса и шести весел.

Кроме большого корабля, специалисты обнаружили фрагменты двух древних лодок, которые были меньше по размеру.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Норвегии впервые за 100 лет раскопают погребальный корабль викингов. Археологи выяснили, что дуб, из которого был построен корабль, быстро распадается, поэтому возникла необходимость в проведении раскопок, так как полностью мог разрушиться деревянный корпус корабля. Судно находился на глубине 60 метров.