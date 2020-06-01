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Историк: "Тоётоми Хидэёси - один из легендарных объединителей Японии"

Наука

Японские археологи обнаружили уникальную деревянную статую легендарного военачальника XVI века Тоётоми Хидэёси, которая сохранилась в храме Омияджинджа в Осаке. О том, какую роль он сыграл в истории Японии, а также об основных чертах развития японского общества XVI века, рассказал писатель, историк, японист Александр Куланов.

"В середине XVI века настал период безвластия, в том смысле, что была исключена из политической сферы, из сферы управления высшая власть — военная, действенная власть, если так можно выразиться. Императоры продолжали существовать. Но поскольку они уже до этого не играли важной роли в управлении государством, то страна погрузилась в хаос, наступила так называемая эпоха воюющих провинций. Это аллюзия на аналогичный период в древнекитайской истории.

Японцы вообще очень любили и любят китайскую историю, особенно древнюю, конечно, поэтому назвали по китайскому прототипу. Ее часто называют эпохой воюющих государств.

Дело в том, что тогда в японском языке государства и провинции назывались одним и тем же словом — "страна". Поэтому и говорят — эпоха воюющих стран. Этот период феодальных междоусобиц длился более 50 лет".

Роль Тоётоми Хидэёси в объединении Японии

Тоётоми Хидэёси был одним из трех так называемых великих объединителей Японии. Первым стал его бывший командир и хозяин по имени Ода Нобунага. Когда Ода погиб, его место в каком-то смысле в качестве объединителей Японии, в качестве самого сильного, талантливого, хитрого, дальновидного полководца занял бывший подчиненный Тоётоми Хидэёси, чье восхождение особенно интересно и приятно японцам тем, потому что он происходил из крестьян.

В принципе, в силу своего положения он никогда не должен был бы стать великим человеком, но, тем не менее, это произошло благодаря качествам его характера и личным талантам и достоинствам.

Известно, что сначала он служил у своего первого хозяина Оды в качестве "приносчика" сандалий. Дело в том, что в то время военные самураи в походе надевали соломенные плетеные сандалии, которые, естественно, на горных тропах быстро истирались, их надо было постоянно менять. Такие запасные сандалии носил юный Хидэёси. Зимой он клал эти сандалии себе за пазуху кимоно, чтобы они, когда будет подавать начальнику, были теплыми. И начальник это оценил. В дальнейшем эти качества характера — предвидение, дальновидность — Хидэёси сумел поставить на службу своим военным и государственным целям.

В период, пока он после смерти Оды Нобунаги вел междоусобные войны, ему удалось подчинить большую часть удельных князей в Центральной, Западной и Восточной Японии. Он даже совершил поход в Корею. Впервые в истории, не считая мифов, японцы погрузились на корабли, десантом высадились в Корее и какое-то время там весьма успешно воевали. Правда, потом все равно эта авантюра закончилась ничем, и войскам пришлось возвращаться на родину.

Поэтому, конечно, для японской истории эта фигура чрезвычайно значимая, легендарная, почитаемая. В его честь воздвигнуто немало храмов. Причем наиболее частые места, в которых почитается Тоётоми Хидэёси, которые связаны с его именем, находятся в регионе Кансай. Это как раз район современной Осаки и Киото — как раз там, где нашли статую, насколько я понимаю, рассказал эксперт.

япония тоётоми хидэёси александр куланов
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