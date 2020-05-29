Математики смогли продемонстрировать работу концептуальных клеток (отдельных нейронов, отвечающих каждый за "своё" абстрактное понятие), на девятой симфонии Бетховена. Они доказали, что в головном мозге человека есть отдельные нейроны, отвечающие за конкретные понятия.
Данное открытие прокомментировала врач-невролог Галина Калмыкова.
"У нас действительно локализация, есть такая вещь, которая называется френология. Это локализация высших корковых функций в коре головного мозга. Там, где как раз находятся нейроны.
Нейроны — это высокоспециализированные клетки, и действительно каждый нейрон отвечает за определенную функцию. Да, это факт, который есть, и никуда он не девался. Совсем необязательно доказывать, что именно есть клетка, которая отвечает за одно понятие, а другая за что-то еще. То есть это установленный факт, что нейроны — высокоспециализированные.
Я думаю, что это не ноу-хау. Это то, что знают все неврологи, что определенная функция локализована в определенном месте.
Музыка мозга
Музыкой мозга занималась кафедра неврологии еще в 90-е годы, совместно с французскими медиками и биологами.
Видимо, математики ищут новые точки приложения. Плюс, у нас же сейчас очень много компьютерных технологий.
Это всё исследования, которые были и есть. Но знаете, есть такая вещь, называется "патентный поиск". Прежде чем заявлять о чем-то, как об открытии, надо поискать, были ли раньше такие исследования, говорилось ли раньше об этом.
Музыкой мозга специалисты занимаются уже давно", — заключила эксперт.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.