Математики смогли продемонстрировать работу концептуальных клеток (отдельных нейронов, отвечающих каждый за "своё" абстрактное понятие), на девятой симфонии Бетховена. Они доказали, что в головном мозге человека есть отдельные нейроны, отвечающие за конкретные понятия.

Данное открытие прокомментировала врач-невролог Галина Калмыкова.

"У нас действительно локализация, есть такая вещь, которая называется френология. Это локализация высших корковых функций в коре головного мозга. Там, где как раз находятся нейроны.

Нейроны — это высокоспециализированные клетки, и действительно каждый нейрон отвечает за определенную функцию. Да, это факт, который есть, и никуда он не девался. Совсем необязательно доказывать, что именно есть клетка, которая отвечает за одно понятие, а другая за что-то еще. То есть это установленный факт, что нейроны — высокоспециализированные.

Я думаю, что это не ноу-хау. Это то, что знают все неврологи, что определенная функция локализована в определенном месте.

Музыка мозга

Музыкой мозга занималась кафедра неврологии еще в 90-е годы, совместно с французскими медиками и биологами.

Видимо, математики ищут новые точки приложения. Плюс, у нас же сейчас очень много компьютерных технологий.

Это всё исследования, которые были и есть. Но знаете, есть такая вещь, называется "патентный поиск". Прежде чем заявлять о чем-то, как об открытии, надо поискать, были ли раньше такие исследования, говорилось ли раньше об этом.

Музыкой мозга специалисты занимаются уже давно", — заключила эксперт.