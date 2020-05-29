Facebook будет проверять личности авторов вирусных постов

Социальная сеть Facebook планирует провести идентификацию пользователей, которые пользуются большой популярностью и имеют большой охват аудитории.

Facebook за подлинный контент

"Мы хотим, чтобы контент, который вы видите на Facebook, был подлинным и исходил от реальных людей, а не от ботов или других лиц, пытающихся скрыть свою личность", — сообщается в заявлении компании.

Новую практику компания планирует начать с США. Данные пользователей никому передаваться не будут, заверили в Facebook.

Если пользователь откажется пройти идентификацию, то Facebook "сократит распространение вирусного сообщения".

Американский президент Дональд Трамп заявил, что закроет все социальные сети, если они и дальше будут, как он выразился, "заглушать" голоса консерваторов. Данное заявление лидер США сделал после конфликта с администрацией Twitter, которая ранее пометила некоторые из его записей предупреждением о вероятной фальсификации информации.