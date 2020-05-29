Периодически появляется информация о поставке в то или иное медучреждение, расположенное в каком-нибудь российском регионе, нового оборудования. Так, недавно магнитогорская детская поликлиника получила лор-комбайн.

О том, как происходит процесс технического оснащения региональных медицинских учреждений, рассказал руководитель Центра мониторинга качества и доступности здравоохранения ОНФ, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

"Во-первых, ведется системная работа во всех субъектах, где есть министры здравоохранения или руководители Департамента здравоохранения, которые знают потребность своих медицинских организаций, подведомственных этим министрам, знают, что клинической больнице необходим компьютерный томограф, а инфекционной больнице необходим лабораторный комбайн. Оформляется соответствующая заявка, определяются объемы, и данное оборудование приобретается.

Существуют средства и фонды финансирования по каждому субъекту. В определенной степени это федеральное финансирование за счет медицинского страхования, определенные части идут из субъекта и определенная часть средств идет по специальным целевым программам, то есть финансирование здравоохранения имеет три потока.

Сегодня Минпромторг и другие федеральные структуры, которые определяют как раз обеспеченность медицинским оборудованием в субъектах, имеют дополнительные возможности. И там, где есть проблемы, по дополнительным заявкам, наверное, оборудование поставляется, с одной стороны. С другой стороны, сейчас в ряд субъектов выезжают федеральные доктора для того, чтобы оказать помощь, в том числе с лечением коронавирусной инфекцией.

В регионы, в которых сейчас сложная ситуация, например, в Дагестане, Ингушетии, Владимирской области, Забайкальском крае, в этих случаях врачи приезжают не просто с рюкзаком, а привозят с собой дополнительное оборудование. Это не просто средства индивидуальной защиты врачей — маски, халаты и прочее, но это современное оборудование для быстрой лабораторной диагностики, для диагностики антител, инфицированности. Это дополнительные возможности.

Очень большую роль играет активность и деятельность губернаторов. Каждый губернатор должен нести персональную ответственность за доступность и качество медицинской помощи. Доступность и качество медицинской помощи — это не только медицинские кадры, но и современное технологическое оборудование", — заключил эксперт.