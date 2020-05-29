Периодически появляется информация о поставке в то или иное медучреждение, расположенное в каком-нибудь российском регионе, нового оборудования. Так, недавно магнитогорская детская поликлиника получила лор-комбайн.
О том, как происходит процесс технического оснащения региональных медицинских учреждений, рассказал руководитель Центра мониторинга качества и доступности здравоохранения ОНФ, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.
"Во-первых, ведется системная работа во всех субъектах, где есть министры здравоохранения или руководители Департамента здравоохранения, которые знают потребность своих медицинских организаций, подведомственных этим министрам, знают, что клинической больнице необходим компьютерный томограф, а инфекционной больнице необходим лабораторный комбайн. Оформляется соответствующая заявка, определяются объемы, и данное оборудование приобретается.
Существуют средства и фонды финансирования по каждому субъекту. В определенной степени это федеральное финансирование за счет медицинского страхования, определенные части идут из субъекта и определенная часть средств идет по специальным целевым программам, то есть финансирование здравоохранения имеет три потока.
Сегодня Минпромторг и другие федеральные структуры, которые определяют как раз обеспеченность медицинским оборудованием в субъектах, имеют дополнительные возможности. И там, где есть проблемы, по дополнительным заявкам, наверное, оборудование поставляется, с одной стороны. С другой стороны, сейчас в ряд субъектов выезжают федеральные доктора для того, чтобы оказать помощь, в том числе с лечением коронавирусной инфекцией.
В регионы, в которых сейчас сложная ситуация, например, в Дагестане, Ингушетии, Владимирской области, Забайкальском крае, в этих случаях врачи приезжают не просто с рюкзаком, а привозят с собой дополнительное оборудование. Это не просто средства индивидуальной защиты врачей — маски, халаты и прочее, но это современное оборудование для быстрой лабораторной диагностики, для диагностики антител, инфицированности. Это дополнительные возможности.
Очень большую роль играет активность и деятельность губернаторов. Каждый губернатор должен нести персональную ответственность за доступность и качество медицинской помощи. Доступность и качество медицинской помощи — это не только медицинские кадры, но и современное технологическое оборудование", — заключил эксперт.
YouTube внедрил функцию, благодаря которой пользователям будет проще просматривать длинные видеоролики, разделяя их на более короткие разделы.
В YouTube подробно рассказали, как пользоваться новой функцией и показали новую систему навигации по видеороликам. Зрители смогут создавать своеобразные закладки с описанием содержимого на временной шкале видео.
Авторы также смогут разделять видеоролики на разделы. Стоит помнить о том, что при использовании данной функции нужно будет создать не менее трех закладок. Продолжительность каждого раздела должна быть не менее 10 секунд.
YouTube заявил о данной возможности месяц назад, теперь он объявил о внедрении новой функции.
Ранее "Правда.Ру", YouTube перестал отмечать видео с разрешением 720p как HD.
В марте компания YouTube снизила качество видео для пользователей всех стран. Это было сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку на интернет во время пандемии COVID-19.
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