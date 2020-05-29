YouTube облегчил пользователям просмотр длинных видео

YouTube внедрил функцию, благодаря которой пользователям будет проще просматривать длинные видеоролики, разделяя их на более короткие разделы.

В YouTube подробно рассказали, как пользоваться новой функцией и показали новую систему навигации по видеороликам. Зрители смогут создавать своеобразные закладки с описанием содержимого на временной шкале видео.

Авторы также смогут разделять видеоролики на разделы. Стоит помнить о том, что при использовании данной функции нужно будет создать не менее трех закладок. Продолжительность каждого раздела должна быть не менее 10 секунд.

YouTube заявил о данной возможности месяц назад, теперь он объявил о внедрении новой функции.

Ранее "Правда.Ру", YouTube перестал отмечать видео с разрешением 720p как HD.

В марте компания YouTube снизила качество видео для пользователей всех стран. Это было сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку на интернет во время пандемии COVID-19.