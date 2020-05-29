YouTube внедрил функцию, благодаря которой пользователям будет проще просматривать длинные видеоролики, разделяя их на более короткие разделы.
В YouTube подробно рассказали, как пользоваться новой функцией и показали новую систему навигации по видеороликам. Зрители смогут создавать своеобразные закладки с описанием содержимого на временной шкале видео.
Авторы также смогут разделять видеоролики на разделы. Стоит помнить о том, что при использовании данной функции нужно будет создать не менее трех закладок. Продолжительность каждого раздела должна быть не менее 10 секунд.
YouTube заявил о данной возможности месяц назад, теперь он объявил о внедрении новой функции.
Ранее "Правда.Ру", YouTube перестал отмечать видео с разрешением 720p как HD.
В марте компания YouTube снизила качество видео для пользователей всех стран. Это было сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку на интернет во время пандемии COVID-19.
Главный прокурор штата Аризона Марк Брнович подал иск в суд на Google, обвинив корпорацию в том, что она незаконно собирает данные о местонахождении пользователей.
Власти Аризоны подали иск против Google за незаконный сбор данных. Google уже не первый раз обвиняют в незаконном "шпионаже" за пользователями. О том, обосновано ли данное утверждение, а также о том, можно ли взять под контроль интернет-пространство, рассказал первый заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Периодически появляется информация о поставке в то или иное медучреждение, расположенное в каком-нибудь российском регионе, нового оборудования. Так, недавно магнитогорская детская поликлиника получила лор-комбайн.
Регионы, где к концу июня выйдут на третий этап снятия ограничений, смогут провести традиционные выпускные вечера для школьников. Остальным рекомендовано выбрать онлайн-формат.
В Главном следственном управлении СК России завершили расследование по уголовному делу Виталия Чикирева, которого обвиняют в убийстве и разбоях.
В декабре 2018 года Чикирев зарегистрировал несколько аккаунтов на интернет-сервисе "BlaBlaCar", нашел девушку, которая искала попутчиков для поездки из Москвы в Тулу и забронировал все места в ее машине.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.