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Источник Правда.Ру

YouTube облегчил пользователям просмотр длинных видео

Наука » Технологии

YouTube внедрил функцию, благодаря которой пользователям будет проще просматривать длинные видеоролики, разделяя их на более короткие разделы.

В YouTube подробно рассказали, как пользоваться новой функцией и показали новую систему навигации по видеороликам. Зрители смогут создавать своеобразные закладки с описанием содержимого на временной шкале видео.

Авторы также смогут разделять видеоролики на разделы. Стоит помнить о том, что при использовании данной функции нужно будет создать не менее трех закладок. Продолжительность каждого раздела должна быть не менее 10 секунд.

YouTube заявил о данной возможности месяц назад, теперь он объявил о внедрении новой функции.

Ранее "Правда.Ру", YouTube перестал отмечать видео с разрешением 720p как HD.

В марте компания YouTube снизила качество видео для пользователей всех стран. Это было сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку на интернет во время пандемии COVID-19.

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Власти Аризоны подали иск против Google за незаконный сбор данных

Наука » Технологии

Главный прокурор штата Аризона Марк Брнович подал иск в суд на Google, обвинив корпорацию в том, что она незаконно собирает данные о местонахождении пользователей.

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Эксперт: "Необходима унификация законодательств интернет-среды"

Наука » Технологии

Власти Аризоны подали иск против Google за незаконный сбор данных. Google уже не первый раз обвиняют в незаконном "шпионаже" за пользователями. О том, обосновано ли данное утверждение, а также о том, можно ли взять под контроль интернет-пространство, рассказал первый заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

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Эксперт рассказал об организации технического оснащения медучреждений

Наука » Технологии

Периодически появляется информация о поставке в то или иное медучреждение, расположенное в каком-нибудь российском регионе, нового оборудования. Так, недавно магнитогорская детская поликлиника получила лор-комбайн.

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Всероссийский школьный выпускной пройдет в конце июня

Общество

Регионы, где к концу июня выйдут на третий этап снятия ограничений, смогут провести традиционные выпускные вечера для школьников. Остальным рекомендовано выбрать онлайн-формат.

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Убийца по объявлению: СК завершил расследование дела Виталия Чикирева

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Главном следственном управлении СК России завершили расследование по уголовному делу Виталия Чикирева, которого обвиняют в убийстве и разбоях.

В декабре 2018 года Чикирев зарегистрировал несколько аккаунтов на интернет-сервисе "BlaBlaCar", нашел девушку, которая искала попутчиков для поездки из Москвы в Тулу и забронировал все места в ее машине.

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