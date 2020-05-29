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Источник Правда.Ру

Эксперт рассказал об уникальных особенностях белых акул

Наука

Палеонтологи впервые обнаружили древние "ясли" белых акул. Ученые считают, что в плиоценовую эпоху они находились у побережья центрального Чили. Именно здесь, считают исследователи, появлялись на свет белые акулы. Об их особенностях рассказал профессор кафедры "Биологии и ихтиологии" Московского государственного университета технологии и управления Юрий Георгиевич Симаков.

"Это самые большие, самые хищные акулы, акулы-людоеды. Это их основное отличие от других видов акул. Они отличаются морфологически.

Белые акулы самые опасные. Они достигают нескольких метров в длину.

У белых акул уникальные органы чувств

У них есть удивительное свойство — электролокация, они хорошо чувствуют запахи, кроме того, у них очень хорошее зрение.

В воде они видят на 25 метров хорошо. Рыбы близко видят — на 1-2 метра. Также у них прекрасное обоняние.

Акулы интересны тем, что у них поведение очень своеобразное. Например, есть особый способ охоты. Они очень напоминают по охоте кавказских овчарок. Когда кто-то плывет им навстречу, они его не трогают. Еще и человек или кто-то с испугом подумает: "Ну, слава Богу, проплыла!". Но это их уловка: акулы назад возвращаются и сзади хватают. 

Акулы — наиболее древние рыбы

У них так хорошо подобрались все свойства, их способности, что они не только живут сами долго, но и не стареют. Акулы всегда растут, у них нет понятия старости. Эти животные просто умирают, когда срабатывает генетический механизм", — заключил эксперт.

белая акула морские обитатели юрий георгиевич симаков

Историк рассказал о загадочных находках китайских археологов

Наука

Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин. В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.

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Изучение коммуникации шимпанзе — ключ к пониманию эволюции речи

Наука

Исследователи из Сэнт-Эндрюсского института изучили несколько видеозаписей двух популяций шимпанзе, обитающих в естественной среде, и двух — в зоопарках.

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В Москве с 1 июня разрешат ходить по улицам без перчаток

Россия » Центр » Москва

Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил агентству РИА "Новости" о том, что с 1 июня в столице ношение перчаток станет необязательным. Однако масочный режим никто не отменял.

"На улице перчатки носить необязательно, а маски носить обязательно. В помещении, в кабинете, если вы работаете один, то это необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, нужно носить и то, и другое. Если вы из метро до офиса идете в маске, да, можно без перчаток", — сказал Немерюк.

москва перчатки пандемия алексей немерюк

Биологи обнаружили у рыб феномен отчаяния

Наука

Биологи обнаружили, что пресноводные рыбы могут впадать в депрессию.

Ученые предполагают, что благодаря изучению этого феномена они смогут эффективнее подбирать антидепрессанты для людей.

рыбы ученые депрессия исследование

Кадыров заявил об отсутствии личного самолета

Россия

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слухи о том, что у него есть личный самолет для полетов в Москву.

"Мне прислали сообщения, в которых пишут, что я вылетел в Москву, и что я на день-два прилетал домой и наш министр (здравоохранения) тоже находится в ЦКБ. Я говорю, что мы в Грозном и у меня нету самолета", — заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram со страницы министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова. Трансляция велась из автомобиля, которым управлял Кадыров в поездке по центру Грозного.

чечня слухи самолет рамзан кадыров
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