Палеонтологи впервые обнаружили древние "ясли" белых акул. Ученые считают, что в плиоценовую эпоху они находились у побережья центрального Чили. Именно здесь, считают исследователи, появлялись на свет белые акулы. Об их особенностях рассказал профессор кафедры "Биологии и ихтиологии" Московского государственного университета технологии и управления Юрий Георгиевич Симаков.
"Это самые большие, самые хищные акулы, акулы-людоеды. Это их основное отличие от других видов акул. Они отличаются морфологически.
Белые акулы самые опасные. Они достигают нескольких метров в длину.
У них есть удивительное свойство — электролокация, они хорошо чувствуют запахи, кроме того, у них очень хорошее зрение.
В воде они видят на 25 метров хорошо. Рыбы близко видят — на 1-2 метра. Также у них прекрасное обоняние.
Акулы интересны тем, что у них поведение очень своеобразное. Например, есть особый способ охоты. Они очень напоминают по охоте кавказских овчарок. Когда кто-то плывет им навстречу, они его не трогают. Еще и человек или кто-то с испугом подумает: "Ну, слава Богу, проплыла!". Но это их уловка: акулы назад возвращаются и сзади хватают.
У них так хорошо подобрались все свойства, их способности, что они не только живут сами долго, но и не стареют. Акулы всегда растут, у них нет понятия старости. Эти животные просто умирают, когда срабатывает генетический механизм", — заключил эксперт.
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