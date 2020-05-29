Изучение коммуникации шимпанзе — ключ к пониманию эволюции речи

Исследователи из Сэнт-Эндрюсского института изучили несколько видеозаписей двух популяций шимпанзе, обитающих в естественной среде, и двух — в зоопарках.

В процессе изучения видео диалогов шимпанзе ученые выяснили, что средняя частота характерных "причмокиваний" губами составляет у них 4,15 раза в секунду, а люди шевелят губами 4-5 раз в секунду. Специалисты считают, что такие ритмические движения губ шимпанзе могли способствовать развитию речи в человека в древности.

Выводы ученых прокомментировал профессор РАН и заведующий кафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ Александр Марков.

"Да, у многих животных имеются достаточно сложные системы коммуникации. Но, конечно, ни у одного животного нет такой сверхэффективной системы коммуникации и социального обучения, передачи информации, как человеческий язык. Поэтому, действительно, это очень интересная научная проблема — эволюционное происхождение человеческого языка".

О чём же "говорят" шимпанзе?

"Конечно, чтобы в этом разобраться, очень важно изучать коммуникацию наших ближайших родственников — шимпанзе. Ясно, что у них какая-то коммуникация есть, какую-то информацию они друг другу передают, но вот вопрос — какую и какими способами. Очень может быть, что какие-то движения губ, мимика используются шимпанзе для передачи информации.

Следующий ключевой этап — это понять, какую, собственно, они могут передавать информацию друг другу. Если только про свои эмоции, как очень многие животные могут, это одно.

А вот если бы удалось показать, что они могут передавать какую-то долю сложной информации, особенно о каких-то событиях или объектах, которые не присутствовали здесь и сейчас, или если они могут рассказывать какие-то истории своей жизни, вот это было бы, конечно, сенсацией.Но я просто не знаю, удалось ли там специалистам выяснить, какую, собственно, информацию передают друг другу обезьяны этим способом.

Судя по краткому описанию, наверное, это всё-таки не удалось пока расшифровать.Ну а так, вообще, система коммуникации очень сложная у ряда других животных. Вот у китообразных, например, очень сложная система звуковых сигналов. Тоже проводится здесь сравнение с человеческой речью. Так как наличие языка у человека сыграло ключевую роль в эволюции человека, то это очень важная научная проблема", — заключил эксперт.