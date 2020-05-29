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Источник Правда.Ру

Изучение коммуникации шимпанзе — ключ к пониманию эволюции речи

Наука

Исследователи из Сэнт-Эндрюсского института изучили несколько видеозаписей двух популяций шимпанзе, обитающих в естественной среде, и двух — в зоопарках.

В процессе изучения видео диалогов шимпанзе ученые выяснили, что средняя частота характерных "причмокиваний" губами составляет у них 4,15 раза в секунду, а люди шевелят губами 4-5 раз в секунду. Специалисты считают, что такие ритмические движения губ шимпанзе могли способствовать развитию речи в человека в древности.

Выводы ученых прокомментировал профессор РАН и заведующий кафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ Александр Марков.

"Да, у многих животных имеются достаточно сложные системы коммуникации. Но, конечно, ни у одного животного нет такой сверхэффективной системы коммуникации и социального обучения, передачи информации, как человеческий язык. Поэтому, действительно, это очень интересная научная проблема — эволюционное происхождение человеческого языка".

О чём же "говорят" шимпанзе?

"Конечно, чтобы в этом разобраться, очень важно изучать коммуникацию наших ближайших родственников — шимпанзе. Ясно, что у них какая-то коммуникация есть, какую-то информацию они друг другу передают, но вот вопрос — какую и какими способами. Очень может быть, что какие-то движения губ, мимика используются шимпанзе для передачи информации.

Следующий ключевой этап — это понять, какую, собственно, они могут передавать информацию друг другу. Если только про свои эмоции, как очень многие животные могут, это одно.

А вот если бы удалось показать, что они могут передавать какую-то долю сложной информации, особенно о каких-то событиях или объектах, которые не присутствовали здесь и сейчас, или если они могут рассказывать какие-то истории своей жизни, вот это было бы, конечно, сенсацией.Но я просто не знаю, удалось ли там специалистам выяснить, какую, собственно, информацию передают друг другу обезьяны этим способом.

Судя по краткому описанию, наверное, это всё-таки не удалось пока расшифровать.Ну а так, вообще, система коммуникации  очень сложная у ряда других животных. Вот у китообразных, например, очень сложная система звуковых сигналов. Тоже проводится здесь сравнение с человеческой речью. Так как наличие языка у человека сыграло ключевую роль в эволюции человека, то это очень важная научная проблема", — заключил эксперт.

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В Москве с 1 июня разрешат ходить по улицам без перчаток

Россия » Центр » Москва

Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил агентству РИА "Новости" о том, что с 1 июня в столице ношение перчаток станет необязательным. Однако масочный режим никто не отменял.

"На улице перчатки носить необязательно, а маски носить обязательно. В помещении, в кабинете, если вы работаете один, то это необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, нужно носить и то, и другое. Если вы из метро до офиса идете в маске, да, можно без перчаток", — сказал Немерюк.

москва перчатки пандемия алексей немерюк

Эксперт рассказал об уникальных особенностях белых акул

Наука

Палеонтологи впервые обнаружили древние "ясли" белых акул. Ученые считают, что в плиоценовую эпоху они находились у побережья центрального Чили. Именно здесь, считают исследователи, появлялись на свет белые акулы. Об их особенностях рассказал профессор кафедры "Биологии и ихтиологии" Московского государственного университета технологии и управления Юрий Георгиевич Симаков.

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Биологи обнаружили у рыб феномен отчаяния

Наука

Биологи обнаружили, что пресноводные рыбы могут впадать в депрессию.

Ученые предполагают, что благодаря изучению этого феномена они смогут эффективнее подбирать антидепрессанты для людей.

рыбы ученые депрессия исследование

Кадыров заявил об отсутствии личного самолета

Россия

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слухи о том, что у него есть личный самолет для полетов в Москву.

"Мне прислали сообщения, в которых пишут, что я вылетел в Москву, и что я на день-два прилетал домой и наш министр (здравоохранения) тоже находится в ЦКБ. Я говорю, что мы в Грозном и у меня нету самолета", — заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram со страницы министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова. Трансляция велась из автомобиля, которым управлял Кадыров в поездке по центру Грозного.

чечня слухи самолет рамзан кадыров

Историк рассказал о загадочных находках китайских археологов

Наука

Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин. В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.

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