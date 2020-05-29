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Источник Правда.Ру

Самый глубоководный осьминог живет под толщей воды в 7 километров

Наука » Экология » Природа

Осьминоги могут найти потенциально подходящую среду обитания по крайней мере на 99% мирового морского дна. И глубина для них - не преграда.

В этом убедились теутологи (ученые,изучающие осьминогов), когда в Индийском океане, в Яванской траншее, на глубине 7 тысяч метров засняли на камеру самого глубоководного из когда-либо замеченных осьминогов.

Исследователи , которые сообщают об открытии нового вида осьминогов в журнале Marine Biology. Вид назвали Дамбо - из-за выдающихся ушных плавников прямо над глазами, которые делают их похожими на персонажа мультфильма Диснея 1940-х годов.

Автор исследования, обнаруживший Дамбо - доктор Алан Джеймисон.

Именно ему принадлежит идея разместить на океанском дне так называемые "посадочные модули" - приборные рамы, сброшенные за борт с исследовательских кораблей, они, спустившись на морское дно, записывают все, что происходит вокруг и проплывает мимо.

Осьминог

Осьминог приближается к посадочному модулю, чтобы исследовать приманку

 ©Marine Biology

"Удивительно то, что осьминоги живут на такой огромной глубине. Клетки живых тел -  том числе и тел осьминогов - подобны воздушному шару: они  сжимаются под давлением. Таким образом, в случае с Дамбо работает какая-то умная биохимия, позволяющая клеткам сохранять форму вне зависимости от глубины, то есть давления, - говорит Джеймисон. - Нам предстоит разгадать загадку такой потрясающей адаптации". 

Он надеется, что это открытие поможет развеять некоторые сомнения и "закрасить белые пятна" самых глубоких частей океана.

теутолог осьминог

Орнитологи поражены: кукушка мигрировала на 12 тысяч километров

Наука » Экология » Природа

Орнитологи Монголии сообщают, что ими зафиксирована одна из самых длинных миграций перелетной птицы.

Используя спутниковую метку, ученые наблюдали за кукушкой, которая уже пролетела более 7500 миль (12 000 км — Прим.ред.) от Южной Африки до своего места размножения в Монголии.

кукушка орнитологи миграция перелетных птиц

Южную Корею накрывает второй волной коронавируса

Мир

Южная Корея сегодня сообщила о 58 новых случаях заболевания коронавирусом. Все они выявлены в районе Сеула.

Таким образом, в стране, по данным корейского Центра по контролю и профилактике заболеваний, на утро пятницы, 29 мая

южная корея коронавирус вторая волна новые заражения

Инфекционист: коронавирус станет еще одним сезонным заболеванием

Здоровье

Евгений Тимаков - вакцинолог, врач-инфекционист уверен: коронавирусная инфекция в недалеком будущем станет сезонным заболеванием.

Чем-то типа гриппа. А "сезоном" для него будут конец осени либо начало весны. 

Почему именно этот период?

По словам инфекциониста, коронавирус "комфортно себя ощущает" при температуре в 5-10°.

"Хотя это совсем не означает, что жара может стать союзником людей в борьбе с инфекцией", - уточнил Тимаков.

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коронавирус инфекционист евгений тимаков сезонное заболевание

Сформировавшийся в Атлантике тропический шторм получил имя "Артур"

Наука » Экология » Природа

В западной части Атлантического океана сформировался тропический шторм. Его назвали "Артуром".

Сейчас шторм движется в северо-восточном направлении. Об этом сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами.

Максимальная скорость ветра в пределах шторма достигает 64,3 километра в час. Примечательно, что "Артур" стал первым штормом, которому присвоили имя в текущем году.

артур тропический шторм антлантический океан

Вильфанд объяснил, почему в России сохраняется холодная погода

Наука » Экология » Природа

В течение последующей недели на европейской части России сохранится преимущественно холодная погода.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также раскрыл причину снижения температурного режима.

"Сейчас мы видим устойчивый зональный процесс: холодные воздушные массы идут к нам с северо-запада, с Ирландского моря. Температура поэтому ниже нормы на 3-4 °С. И в течение всей недели не просматривается каких-либо изменений", — пояснил Вильфанд.

температура гидрометцентр роман вильфанд холодная погода
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