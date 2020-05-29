Осьминоги могут найти потенциально подходящую среду обитания по крайней мере на 99% мирового морского дна. И глубина для них - не преграда.
В этом убедились теутологи (ученые,изучающие осьминогов), когда в Индийском океане, в Яванской траншее, на глубине 7 тысяч метров засняли на камеру самого глубоководного из когда-либо замеченных осьминогов.
Исследователи , которые сообщают об открытии нового вида осьминогов в журнале Marine Biology. Вид назвали Дамбо - из-за выдающихся ушных плавников прямо над глазами, которые делают их похожими на персонажа мультфильма Диснея 1940-х годов.
Автор исследования, обнаруживший Дамбо - доктор Алан Джеймисон.
Именно ему принадлежит идея разместить на океанском дне так называемые "посадочные модули" - приборные рамы, сброшенные за борт с исследовательских кораблей, они, спустившись на морское дно, записывают все, что происходит вокруг и проплывает мимо.
Осьминог приближается к посадочному модулю, чтобы исследовать приманку
©Marine Biology
"Удивительно то, что осьминоги живут на такой огромной глубине. Клетки живых тел - том числе и тел осьминогов - подобны воздушному шару: они сжимаются под давлением. Таким образом, в случае с Дамбо работает какая-то умная биохимия, позволяющая клеткам сохранять форму вне зависимости от глубины, то есть давления, - говорит Джеймисон. - Нам предстоит разгадать загадку такой потрясающей адаптации".
Он надеется, что это открытие поможет развеять некоторые сомнения и "закрасить белые пятна" самых глубоких частей океана.
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