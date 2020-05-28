Математики смогли продемонстрировать работу концептуальных клеток (отдельных нейронов, отвечающих каждый за "своё" абстрактное понятие), на девятой симфонии Бетховена. Они аргументировали, что в головном мозге человека есть отдельные нейроны, отвечающие за конкретные понятия, например имя человека.
Принято считать, что благодаря сложному взаимодействию большого комплекса нейронов, мозг человека обрабатывает абстрактные понятия. В результате эксперимента удалось выяснить, что за выполнение таких задач могут отвечать и единичные нейроны.
Международная группа провела масштабный анализ, в результате которого и удалось доказать существующую гипотезу.
Специалисты использовали девятую симфонию Бетховена, чтобы показать работу концептуальных клеток. Они выявили фундаментальные принципы, обеспечивающие способности определенных клеток.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что музыка помогает детям осваивать речь. Это связано с тем, что музыка и речь задействуют одни и те же зоны мозга, поэтому специалисты предположили, что использование музыки в обучении детей поможет им лучше усваивать речь.
Нарвалов считают морскими единорогами. Это связно не только с внешним сходством, но и с неким ореолом таинственности, который окружает этих животных.
Японские археологи обнаружили уникальную деревянную статую легендарного военачальника Тоётоми Хидэёси, которая сохранилась в храме Омияджинджа в Осаке.
Тоётоми Хидэёси был военачальником и политическим деятелем, который в XVI веке объединил раздробленные "государства" Японии. Статуя имела статус религиозной святыни, что говорит о том, что Хидэёси был культовой личностью.
Статуя полководца изготовлена из дерева. Это самый большой объект, изображающий Хидэёси, который который когда-либо находили.
Находка относится к периоду Эдо (1603 — 1867 годы) и является очень ценной для изучения культуры Японии. Статуя была обнаружена в храме за дверью. В течение многих лет дверь была заколочена и не привлекала внимание служителей храма.
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Политический диалог между Россией и Японией будет продолжен. Этот вопрос обсудили сегодня главы МИД двух стран.
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