Работу концептуальных клеток показали на девятой симфонии Бетховена

Математики смогли продемонстрировать работу концептуальных клеток (отдельных нейронов, отвечающих каждый за "своё" абстрактное понятие), на девятой симфонии Бетховена. Они аргументировали, что в головном мозге человека есть отдельные нейроны, отвечающие за конкретные понятия, например имя человека.

Принято считать, что благодаря сложному взаимодействию большого комплекса нейронов, мозг человека обрабатывает абстрактные понятия. В результате эксперимента удалось выяснить, что за выполнение таких задач могут отвечать и единичные нейроны.

Международная группа провела масштабный анализ, в результате которого и удалось доказать существующую гипотезу.

Специалисты использовали девятую симфонию Бетховена, чтобы показать работу концептуальных клеток. Они выявили фундаментальные принципы, обеспечивающие способности определенных клеток.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что музыка помогает детям осваивать речь. Это связано с тем, что музыка и речь задействуют одни и те же зоны мозга, поэтому специалисты предположили, что использование музыки в обучении детей поможет им лучше усваивать речь.