В Японии обнаружили статую знаменитого полководца XVI века

Японские археологи обнаружили уникальную деревянную статую легендарного военачальника Тоётоми Хидэёси, которая сохранилась в храме Омияджинджа в Осаке.

Тоётоми Хидэёси

Тоётоми Хидэёси был военачальником и политическим деятелем, который в XVI веке объединил раздробленные "государства" Японии. Статуя имела статус религиозной святыни, что говорит о том, что Хидэёси был культовой личностью.

Статуя полководца изготовлена из дерева. Это самый большой объект, изображающий Хидэёси, который который когда-либо находили.

Находка относится к периоду Эдо (1603 — 1867 годы) и является очень ценной для изучения культуры Японии. Статуя была обнаружена в храме за дверью. В течение многих лет дверь была заколочена и не привлекала внимание служителей храма.

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