Нарвалов считают морскими единорогами. Это связно не только с внешним сходством, но и с неким ореолом таинственности, который окружает этих животных.
Биологи записали редкие звуки, которые издают эти морские млекопитающие.
Автор научной работы, геофизик Евгений Подольский, работал в Арктике над проектом по изучению звуков ледников. В то время он понял, что нельзя не уделить внимание нарвалам, которые издают очень необычные звуки.
"Я осознал, что не могу не обращать внимания на одного из интереснейших эндемиков Арктики", — сообщил специалист.
Для изучения звуков нарвалов Подольский совместно с коллегами отправился в Гренландский фьорд. Специалистам удалось выяснить, что для общения между собой нарвалы используют свист, а для охоты и навигации они используют щелчки.
"Чем ближе они подбираются к добыче, тем более интенсивно щелкают, поэтому в конце концов щелчки становятся жужжанием, напоминающим шум бензопилы. Эти звуки позволяют нарвалам с довольно высокой точностью определять расположение своей пищи", — сообщили ученые.
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Японские археологи обнаружили уникальную деревянную статую легендарного военачальника Тоётоми Хидэёси, которая сохранилась в храме Омияджинджа в Осаке.
Тоётоми Хидэёси был военачальником и политическим деятелем, который в XVI веке объединил раздробленные "государства" Японии. Статуя имела статус религиозной святыни, что говорит о том, что Хидэёси был культовой личностью.
Статуя полководца изготовлена из дерева. Это самый большой объект, изображающий Хидэёси, который который когда-либо находили.
Находка относится к периоду Эдо (1603 — 1867 годы) и является очень ценной для изучения культуры Японии. Статуя была обнаружена в храме за дверью. В течение многих лет дверь была заколочена и не привлекала внимание служителей храма.
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Депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что в российских СМИ работают "засланные казачки". Так бывшая фигуристка назвала журналистов, у которых есть иностранный паспорт.
По мнению Родниной, СМИ в России можно назвать четвёртой ветвью власти. Поэтому иностранцы или обладатели двойного гражданства не должны работать журналистами.
"Согласно Конституции, в РФ три ветви власти: законодательная, исполнительная, судебная. Но огромное влияние на людей имеют СМИ, которые по праву считаются четвёртой властью! Может, пора разобраться с "засланными казачками" — иностранными гражданами и с двойным гражданством — в наших СМИ?" — написала Роднина в Twitter.
Напомним, среди изменений в Конституцию РФ предлагается ввести пункт, согласно которому люди с двумя паспортами не будут иметь возможности занимать руководящие должности в государстве.
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"Условлено также о продолжении взаимодействия в рамках подготовки и проведения в Катаре Чемпионата мира по футболу в 2022 году", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Чемпионат мира в 2018 году прошёл в России. C 21 ноября по 18 декабря 2022 года турнир состоится в Катаре.
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