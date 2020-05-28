Геофизики записали редкие звуки нарвалов

Нарвалов считают морскими единорогами. Это связно не только с внешним сходством, но и с неким ореолом таинственности, который окружает этих животных.

Ученые раскрыли загадку нарвалов

Биологи записали редкие звуки, которые издают эти морские млекопитающие.

Автор научной работы, геофизик Евгений Подольский, работал в Арктике над проектом по изучению звуков ледников. В то время он понял, что нельзя не уделить внимание нарвалам, которые издают очень необычные звуки.

"Я осознал, что не могу не обращать внимания на одного из интереснейших эндемиков Арктики", — сообщил специалист.

Для изучения звуков нарвалов Подольский совместно с коллегами отправился в Гренландский фьорд. Специалистам удалось выяснить, что для общения между собой нарвалы используют свист, а для охоты и навигации они используют щелчки.

"Чем ближе они подбираются к добыче, тем более интенсивно щелкают, поэтому в конце концов щелчки становятся жужжанием, напоминающим шум бензопилы. Эти звуки позволяют нарвалам с довольно высокой точностью определять расположение своей пищи", — сообщили ученые.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые сравнили голоса китов с джазовыми композициями.