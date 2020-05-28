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Источник Правда.Ру

Геофизики записали редкие звуки нарвалов

Наука

Нарвалов считают морскими единорогами. Это связно не только с внешним сходством, но и с неким ореолом таинственности, который окружает этих животных.

Ученые раскрыли загадку нарвалов

Биологи записали редкие звуки, которые издают эти морские млекопитающие.

Автор научной работы, геофизик Евгений Подольский, работал в Арктике над проектом по изучению звуков ледников. В то время он понял, что нельзя не уделить внимание нарвалам, которые издают очень необычные звуки.

"Я осознал, что не могу не обращать внимания на одного из интереснейших эндемиков Арктики", — сообщил специалист.

Для изучения звуков нарвалов Подольский совместно с коллегами отправился в Гренландский фьорд. Специалистам удалось выяснить, что для общения между собой нарвалы используют свист, а для охоты и навигации они используют щелчки.

"Чем ближе они подбираются к добыче, тем более интенсивно щелкают, поэтому в конце концов щелчки становятся жужжанием, напоминающим шум бензопилы. Эти звуки позволяют нарвалам с довольно высокой точностью определять  расположение своей пищи", — сообщили ученые.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые сравнили голоса китов с джазовыми композициями.

звуки ученые нарвалы исследование евгений подольский

В Японии обнаружили статую знаменитого полководца XVI века

Наука

Японские археологи обнаружили уникальную деревянную статую легендарного военачальника Тоётоми Хидэёси, которая сохранилась в храме Омияджинджа в Осаке.

Тоётоми Хидэёси

Тоётоми Хидэёси был военачальником и политическим деятелем, который в XVI веке объединил раздробленные "государства" Японии. Статуя имела статус религиозной святыни, что говорит о том, что Хидэёси был культовой личностью.

Статуя полководца изготовлена из дерева. Это самый большой объект, изображающий Хидэёси, который который когда-либо находили.

Находка относится к периоду Эдо (1603 — 1867 годы) и является очень ценной для изучения культуры Японии. Статуя была обнаружена в храме за дверью. В течение многих лет дверь была заколочена и не привлекала внимание служителей храма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Японии обнаружили древнейший камень с иероглифами.

осака япония статуя полководец археологические находки

Норвежская семья обнаружила захоронение викингов под своим домом

Наука

В городе Буде (Норвегия) супруги в процессе ремонта в старом доме обнаружили захоронение викингов — оно находилось непосредственно под полом спальни.

викинги норвегия захоронение археологические находки

Солнечный свет убивает COVID-19 за 15 минут

Наука

Ученые из США пришли к выводу, что яркий солнечный свет способен разрушать вирусные частицы SARS-CoV-2, которые провоцируют развитие коронавирусной инфекции.

сovid-19 ученые солнце коронавирус исследование солнечный свет

Роднина предложила убрать "засланных казачков" из российских СМИ

Спорт » Фигурное катание

Депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что в российских СМИ работают "засланные казачки". Так бывшая фигуристка назвала журналистов, у которых есть иностранный паспорт.

По мнению Родниной, СМИ в России можно назвать четвёртой ветвью власти. Поэтому иностранцы или обладатели двойного гражданства не должны работать журналистами.

"Согласно Конституции, в РФ три ветви власти: законодательная, исполнительная, судебная. Но огромное влияние на людей имеют СМИ, которые по праву считаются четвёртой властью! Может, пора разобраться с "засланными казачками" — иностранными гражданами и с двойным гражданством — в наших СМИ?" — написала Роднина в Twitter.

Напомним, среди изменений в Конституцию РФ предлагается ввести пункт, согласно которому люди с двумя паспортами не будут иметь возможности занимать руководящие должности в государстве.

сми ирина роднина

Путин пообещал Катару помощь при подготовке к ЧМ-2022

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль-Тани провели телефонные переговоры. Среди прочего главы государств обсудили взаимодействие в рамках подготовки Катара к чемпионату мира по футболу-2022.

"Условлено также о продолжении взаимодействия в рамках подготовки и проведения в Катаре Чемпионата мира по футболу в 2022 году", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Чемпионат мира в 2018 году прошёл в России. C 21 ноября по 18 декабря 2022 года турнир состоится в Катаре.

  • Впервые чемпионат мира пройдёт не в летние месяцы. Это связано с жаркой погодой в Катаре.
  • В последний раз участие в ЧМ примут 32 команды. На чемпионате 2026 года будут играть 48 сборных.
  • На данный момент на турнир как хозяин отобрался только Катар. Команда дебютирует на чемпионатах мира.
чм-2022 катар футбол владимир путин
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