Солнечный свет убивает COVID-19 за 15 минут

Ученые из США пришли к выводу, что яркий солнечный свет способен разрушать вирусные частицы SARS-CoV-2, которые провоцируют развитие коронавирусной инфекции.

Солнце уничтожит коронавирус за 7-14 минут

Сначала ученые выявили, что коронавирус остается активным до трех дней на твердых поверхностях. Для того чтобы уничтожить вирус, его необходимо выдерживать при температуре не ниже 56 градусов в течение 30 минут.

COVID-19 разрушается за пять минут при температуре 79 градусов.

Американским специалистам удалось получить новые данные. Они выяснили, что в борьбе с инфекцией очень эффективен солнечный свет. Вирус реже передается через предметы, которые находятся под воздействием солнечных лучей.

В процессе проведения эксперимента использовались пластины с образцами коронавируса. Они находились под специальными лампами, которые имитируют солнечный свет. В итоге вирус погибал в течение 7-14 минут.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус может выжить в обычном холодильнике.