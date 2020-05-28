Ученые из США пришли к выводу, что яркий солнечный свет способен разрушать вирусные частицы SARS-CoV-2, которые провоцируют развитие коронавирусной инфекции.
Сначала ученые выявили, что коронавирус остается активным до трех дней на твердых поверхностях. Для того чтобы уничтожить вирус, его необходимо выдерживать при температуре не ниже 56 градусов в течение 30 минут.
COVID-19 разрушается за пять минут при температуре 79 градусов.
Американским специалистам удалось получить новые данные. Они выяснили, что в борьбе с инфекцией очень эффективен солнечный свет. Вирус реже передается через предметы, которые находятся под воздействием солнечных лучей.
В процессе проведения эксперимента использовались пластины с образцами коронавируса. Они находились под специальными лампами, которые имитируют солнечный свет. В итоге вирус погибал в течение 7-14 минут.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус может выжить в обычном холодильнике.
Китайские ученые решили выяснить, при каких погодных условиях коронавирус распространяется быстрее.
В результате они пришли к выводу, что COVID-19 быстрее распространяется при температуре воздуха от +5 до +15 градусов.
Исследователи изучили 3,75 млн историй болезней пациентов разных стран мира. Люди проходили лечение в период с 21 января по 6 мая текущего года.
В 60% случаев заражение происходило при температуре воздуха от +5 до +15 градусов по Цельсию, 73,8% случаев заражения были выявлены в регионах, где наблюдается абсолютная влажность от 3 до 10 граммов на кубический метр воздуха.
Чаще всего коронавирусную инфекцию выявляют в средних широтах.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что группа китайских ученых разработала и запустила глобальную платформу прогнозирования пандемии коронавируса на основе воздействия климата, экологических условий и мер государственного контроля.
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался против идеи проведения матчей со зрителями. Ранее с таким предложением выступили клубы РПЛ, а РФС проводит консультации с правительством по этому вопросу.
Чемпионат РПЛ должен возобновиться 21 июня. По мнению Медведева, матчи со зрителями повысят вероятность массового заражения коронавирусом. Гендиректор "Зенита" считает, что лучше проводить игры при пустых трибунах, чем не проводить вообще.
"Нам надо закрепиться сначала на этом плацдарме, а затем уже двигаться дальше. Спорить, как лучше играть — со зрителями или без них? Тут другой вопрос: играть без зрителей или не играть вообще. И ответ на него очевиден — конечно, играть без зрителей", — приводит News. ru слова Медведева.
"Зенит" после 22-х туров чемпионата лидирует в турнирной таблице. Команда опережает преследователей на 9 очков.
В городе Буде (Норвегия) супруги в процессе ремонта в старом доме обнаружили захоронение викингов — оно находилось непосредственно под полом спальни.
Израильские ученые разработали специальную "умную" палату, в которой будут проверять новые медицинские технологии. Испытания будут проводиться на манекенах, которые снабжены различными датчиками для полной имитации процесса лечения.
Ранее судимого 40-летнего жителя Архангельской области задержали по подозрению в угрозе убийством и покушении на убийство с особой жестокостью.
"По версии следствия, в ночь на 27 мая 2020 года по месту жительства по улице Южной в городе Северодвинске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни угрожал применением ножа 9-летней дочери сожительницы, после чего в присутствии девочки нанес удар ножом в область груди слева 47-летней сожительнице", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.