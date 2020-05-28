Генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь в интервью информационному агентству "Синьхуа" заявил об интересе к стандарту связи нового поколения 6G. В связи с этим компания по производству смартфонов и бытовой техники уже начала проводить исследования. Они потребуют обустройства обширной сети спутникового интернета.
Австралийские ученые подсчитали, что сеть 6G сможет обеспечивать скорость передачи данных до терабайта в секунду.
Что касается вопрос о том, что на фоне пандемии коронавируса люди пока с осторожностью относятся к сети 5G, Лэй Цзюнь заявил, что COVID-19 сильно ударил по всей отрасли, но Xiaomi не собирается отказываться от выпуска смартфонов с сетью 5G.
Компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G. Новая технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G.
Компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G.
Новая технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G. Но многие телефоны, которыми сегодня пользуются люди, не могут воспользоваться всеми преимуществами 5G. К 5G могут подключить только только те клиенты Tele2, которые используют безлимитный интернет.
Компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G. Эта технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в четыре раза выше, чем у поколения 4G.
В СК РФ по Центральному району города Барнаула расследуют уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство общеопасным способом.
По данным следствия, 27 мая по улице Пролетарской в Барнауле загорелось нежилое здание. В результате погиб 38-летний мужчина и 32-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
В Магнитогорске в детской поликлинике №5 появился современный многофункциональный лор-комбайн. Благодаря новому оборудованию в небольшом кабинете врач-отоларинголог может провести все необходимые процедуры по диагностике.
Австралийские ученые смогли добиться скорости в 44,2 терабита в секунду. Специалисты опубликовали свое исследование в научном журнале Nature Communications.
"Достигнуть рекордной скорости интернета удалось с помощью технологии "микрогребня" (micro-comb) при использовании стандартного оптоволоконного кабеля длиной более 75 километров", — сообщили специалисты.
Благодаря такой высокой скорости интернета за секунду можно скачивать до 50 фильмов Ultra HD Blu-ray. Объем каждого фильма 100 ГБ.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G. Новая технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G. Но к 5G могут подключиться только только те клиенты Tele2, которые используют безлимитный интернет.
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