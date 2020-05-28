В Китае приступили к тестированию сети 6G

Генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь в интервью информационному агентству "Синьхуа" заявил об интересе к стандарту связи нового поколения 6G. В связи с этим компания по производству смартфонов и бытовой техники уже начала проводить исследования. Они потребуют обустройства обширной сети спутникового интернета.

Австралийские ученые подсчитали, что сеть 6G сможет обеспечивать скорость передачи данных до терабайта в секунду.

Что касается вопрос о том, что на фоне пандемии коронавируса люди пока с осторожностью относятся к сети 5G, Лэй Цзюнь заявил, что COVID-19 сильно ударил по всей отрасли, но Xiaomi не собирается отказываться от выпуска смартфонов с сетью 5G.

Компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G. Новая технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G.