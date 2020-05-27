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Источник Правда.Ру

Разработана "умная" палата для проверки медицинских технологий

Наука

Израильские ученые разработали специальную "умную палату", в которой будут проверять новые медицинские технологии. Испытания будут проводиться на манекенах, которые снабжены различные датчики для полной имитации процесса лечения.

По словам специалистов, которые занимались проектирование данной палаты, с помощью симуляции можно выбрать оптимальную методику лечения до того, как она будет применяться на людях.

Что представляет собой "умная палата"?

"Умная палата" — это комната, в которой находится компьютер. Он обрабатывает данные о приеме того или иного препарата, а также информацию о его последствиях для организма.

"При создании палаты упор был сделан именно на пациентов с коронавирусом. Наука пока не располагает полной симптоматикой заболевания, ввиду чего применение препаратов на человеке сразу после поступления в больницу опасно. Для этого были созданы компьютерные модели и манекены, имитирующие больных. Система анализирует состояние человека и подбирает для него лучшую методику лечения", — сообщили специалисты.

Кроме того, ученые работают над созданием роботизированного врача, которого можно будет использовать при амбулаторном лечении. Он будет контролировать прием лекарств, а также делать инъекции и следить за соблюдением самоизоляции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что разработан прибор, передающий речь через прикосновение.

израиль технология умная палата

Эксперты не рекомендуют заряжать смартфон всю ночь

Наука

Специалисты Battery Unversity сообщили, что если всю ночь заряжать смартфон, это может негативно отразиться на его работе.

"Если смартфон часто заряжать до 100%, аккумулятор быстро выйдет из строя", — сообщил IT-специалист Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Оптимальным является вариант, когда смартфон заряжен в диапазоне от 30 до 80 процентов.

Можно отслеживать заряд устройства с помощью специальных утилит. Они автоматически останавливают процесс заряда на необходимом уровне.

Когда смартфон заряжается всю ночь, нагрузка на элементы питания сохраняется, поэтому специальные приложения не являются панацеей.

Известно, что новые модели смартфонов заряжаются очень быстро, поэтому их рекомендуется ставить заряжаться с утра.

Ранее эксперт прокомментировал информацию об опасности смартфонов для здоровья.

зарядка смартфоны

В Китае выяснили, при какой погоде коронавирус распространяется быстрее

Наука

Китайские ученые решили выяснить, при каких погодных условиях коронавирус распространяется быстрее.

COVID-19 любит прохладную погоду и низкую влажность

В результате они пришли к выводу, что COVID-19 быстрее распространяется при температуре воздуха от +5 до +15 градусов.

Исследователи изучили 3,75 млн историй болезней пациентов разных стран мира. Люди проходили лечение в период с 21 января по 6 мая текущего года.

В 60% случаев заражение происходило при температуре воздуха от +5 до +15 градусов по Цельсию, 73,8% случаев заражения были выявлены в регионах, где наблюдается абсолютная влажность от 3 до 10 граммов на кубический метр воздуха.

Чаще всего коронавирусную инфекцию выявляют в средних широтах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что группа китайских ученых разработала и запустила глобальную платформу прогнозирования пандемии коронавируса на основе воздействия климата, экологических условий и мер государственного контроля.

коронавирус китайские ученые

Сохранение рабочих мест является приоритетной задачей

Россия

Президент России Владимир Путин призвал регионы решать проблемы с отсутствием рабочих мест у россиян и назвал это приоритетной задачей.

"Обращаюсь и к федеральным ведомствам, и к коллегам в регионах. Внимание к безработице должно быть максимальным. Хочу это подчеркнуть — максимальным на всех уровнях власти", — сказал глава государства.

Археологи обнаружили клетки мозга человека V века до нашей эры

Наука

По словам ученых, данная находка уникальна. Специалисты выяснили, что найденные останки принадлежат мужчине от 30 до 40 лет. Он умер в период между 673 и 482 годом до н.э. Также известно, что смерть наступила в результате перелома шейного отдела позвоночника. Такая травма могла быть получена в процессе казни через повешение.

Как мог сохраниться фрагмент мозга?

Ученые пытались понять, как мог сохраниться фрагмент мозга.

"Сохранность тканей мозга связана с химическими условиями выгребной ямы, куда бросили голову погибшего мужчины. Матрица промежуточных филаментов (IFs), обеспечивающая сохранность переплетения нейронов, стала одной из причин необычной сохранности находки", — сообщили специалисты.

После наступления смерти в белковых тканях активизируются ферменты протеазы. Эксперты считают, что химическое вещество заблокировало данный процесс.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что древние стены из человеческих костей обнаружили в Бельгии.

головной мозг археологические находки

РФС ведёт переговоры с правительством о возвращении фанатов на трибуны

Спорт » Командные виды » Футбол

Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с правительством по поводу возвращения болельщиков на трибуны. Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня, в организации считают, что в ограниченном количестве фанатов можно пускать на стадион.

По сведениям Telegram-канала "Мутко против", вопрос подняли представители клубов на заседании исполкома РФС. Точное количество зрителей на трибунах, которое будет разрешено, неизвестно.

В последних турах перед остановкой чемпионата в Москве матчи проходили в присутствии не более 5000 зрителей.

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