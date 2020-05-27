Разработана "умная" палата для проверки медицинских технологий

Израильские ученые разработали специальную "умную палату", в которой будут проверять новые медицинские технологии. Испытания будут проводиться на манекенах, которые снабжены различные датчики для полной имитации процесса лечения.

По словам специалистов, которые занимались проектирование данной палаты, с помощью симуляции можно выбрать оптимальную методику лечения до того, как она будет применяться на людях.

Что представляет собой "умная палата"?

"Умная палата" — это комната, в которой находится компьютер. Он обрабатывает данные о приеме того или иного препарата, а также информацию о его последствиях для организма.

"При создании палаты упор был сделан именно на пациентов с коронавирусом. Наука пока не располагает полной симптоматикой заболевания, ввиду чего применение препаратов на человеке сразу после поступления в больницу опасно. Для этого были созданы компьютерные модели и манекены, имитирующие больных. Система анализирует состояние человека и подбирает для него лучшую методику лечения", — сообщили специалисты.

Кроме того, ученые работают над созданием роботизированного врача, которого можно будет использовать при амбулаторном лечении. Он будет контролировать прием лекарств, а также делать инъекции и следить за соблюдением самоизоляции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что разработан прибор, передающий речь через прикосновение.