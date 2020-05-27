В Китае выяснили, при какой погоде коронавирус распространяется быстрее

Китайские ученые решили выяснить, при каких погодных условиях коронавирус распространяется быстрее.

COVID-19 любит прохладную погоду и низкую влажность

В результате они пришли к выводу, что COVID-19 быстрее распространяется при температуре воздуха от +5 до +15 градусов.

Исследователи изучили 3,75 млн историй болезней пациентов разных стран мира. Люди проходили лечение в период с 21 января по 6 мая текущего года.

В 60% случаев заражение происходило при температуре воздуха от +5 до +15 градусов по Цельсию, 73,8% случаев заражения были выявлены в регионах, где наблюдается абсолютная влажность от 3 до 10 граммов на кубический метр воздуха.

Чаще всего коронавирусную инфекцию выявляют в средних широтах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что группа китайских ученых разработала и запустила глобальную платформу прогнозирования пандемии коронавируса на основе воздействия климата, экологических условий и мер государственного контроля.