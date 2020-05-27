Генеральный директор АНО "Телерадиокомпания "Крым" Вадим Первых сообщил о том, что после блокировки телеканала "Крым 24" на YouTube компания планирует сотрудничество с другими платформами.
Ранее было известно о том, что телеканал заблокировали на платформе YouTube за нарушение правил.
"Мы в YouTube возвращаться не намерены. Платформу эту будем использовать исключительно для прямых онлайн-трансляций. Сейчас занимаемся восстановлением видео. Сейчас просматриваем возможность сотрудничества с другими платформами, в том числе Яндекс", — рассказал Первых в рамках заседания рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей сети интернет, развитию и обеспечению безопасности интернета.
Известно, что администрация телеканала планирует подать в суд на YouTube за удаление аккаунта.
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Об этом рассказал глава Минкомсвязи России Максут Шадаев.
"Изначально мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска — это временная мера, которая действует в период карантина и самоизоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены", — объяснил министр.
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