Телеканал "Крым 24" отказался от сотрудничества с YouTube

Генеральный директор АНО "Телерадиокомпания "Крым" Вадим Первых сообщил о том, что после блокировки телеканала "Крым 24" на YouTube компания планирует сотрудничество с другими платформами.

Ранее было известно о том, что телеканал заблокировали на платформе YouTube за нарушение правил.

"Мы в YouTube возвращаться не намерены. Платформу эту будем использовать исключительно для прямых онлайн-трансляций. Сейчас занимаемся восстановлением видео. Сейчас просматриваем возможность сотрудничества с другими платформами, в том числе Яндекс", — рассказал Первых в рамках заседания рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей сети интернет, развитию и обеспечению безопасности интернета.

Известно, что администрация телеканала планирует подать в суд на YouTube за удаление аккаунта.