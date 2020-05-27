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Источник Правда.Ру

Телеканал "Крым 24" отказался от сотрудничества с YouTube

Наука » Технологии

Генеральный директор АНО "Телерадиокомпания "Крым" Вадим Первых сообщил о том, что после блокировки телеканала "Крым 24" на YouTube компания планирует сотрудничество с другими платформами.

Ранее было известно о том, что телеканал заблокировали на платформе YouTube за нарушение правил.

"Мы в YouTube возвращаться не намерены. Платформу эту будем использовать исключительно для прямых онлайн-трансляций. Сейчас занимаемся восстановлением видео. Сейчас просматриваем возможность сотрудничества с другими платформами, в том числе Яндекс", — рассказал Первых в рамках заседания рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей сети интернет, развитию и обеспечению безопасности интернета.

Известно, что администрация телеканала планирует подать в суд на YouTube за удаление аккаунта.

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Глава Минкомсвязи рассказал о ситуации с цифровыми пропусками

Наука » Технологии

После отказа властей от системы цифровых пропусков все персональные данные россиян, используемые для их оформления, будут удалены.

Об этом рассказал глава Минкомсвязи России Максут Шадаев.

"Изначально мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска — это временная мера, которая действует в период карантина и самоизоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены", — объяснил министр.

минкомсвязи максут шадаев цифровой пропуск персональные данные

"Яндекс.Диск" научился автоматически сохранять важные файлы с ПК

Наука » Технологии

"Яндекс.Диск" будет автоматически сохранять все файлы с рабочего стола, из стандартных папок "Изображения" и "Документы" на ПК с Windows. Нужно просто подписаться на "Диск PRO", чтобы все важное сохранялось на "Диске".

файлы яндекс.диск

Порядка 200 человек обманули телефонные аферисты из Петербурга

Происшествия » Парад мошенников

Как выяснило следствие, злоумышленники массово рассылали смс-сообщения о том, что банковская карта заблокирована и нужно связаться с оператором по указанному телефону.

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В России создали бетон, способный проводить электричество

Наука » Технологии

В России создали бетон, который может проводить электричество. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Magazine of Civil Engineering.

бетон технология

В Херсонской области загорелось здание прокуратуры

Мир » Бывший СССР » Украина

Пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила о возгорании здания прокуратуры в Херсонской области. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества… Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров", — говорится в сообщении пресс-службы.

пожар прокуратура херсонская область
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