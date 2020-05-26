В России создали бетон, способный проводить электричество

В России создали бетон, который может проводить электричество. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Magazine of Civil Engineering.

В чем суть технологии?

В процессе производства нового материала часть цемента в бетоне инженеры заменили на отходы энергетической промышленности и отходы обработки гранита.

Это позволило получить самый экономичный и экологичный бетон среди всех аналогичных видов бетона на российском рынке.

"Углеродные наночастицы действуют как центры кристаллизации в процессе застывания смеси, благодаря чему материал становится менее водопроницаем. Также это делает бетон более долговечным", — сообщил один из авторов Роман Федюк.

Инженеры провели испытания электропроводного бетона и установили, что он на 30-35% прочнее, чем образцы, изготовленные по ГОСТу.

Данный вид бетона можно будет использовать для изготовления:

тротуаров;

стен гаражей;

парковок.

Предполагается, их будут заряжать электрокары.

Ранее ученые раскрыли секрет прочности бетона древних римлян.