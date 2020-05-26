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Источник Правда.Ру

В России создали бетон, способный проводить электричество

Наука » Технологии

В России создали бетон, который может проводить электричество. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Magazine of Civil Engineering.

В чем суть технологии?

В процессе производства нового материала часть цемента в бетоне инженеры заменили на отходы энергетической промышленности и отходы обработки гранита.

Это позволило получить самый экономичный и экологичный бетон среди всех аналогичных видов бетона на российском рынке.

"Углеродные наночастицы действуют как центры кристаллизации в процессе застывания смеси, благодаря чему материал становится менее водопроницаем. Также это делает бетон более долговечным", — сообщил один из авторов Роман Федюк.

Инженеры провели испытания электропроводного бетона и установили, что он на 30-35% прочнее, чем образцы, изготовленные по ГОСТу.

Данный вид бетона можно будет использовать для изготовления:

  • тротуаров;
  • стен гаражей;
  • парковок.

Предполагается, их будут заряжать электрокары.

Ранее ученые раскрыли секрет прочности бетона древних римлян.

бетон технология

Кейт Миддлтон ведет себя, как британская королева

Шоу-бизнес » Зарубежный

Инсайдер, близкий к королевской семье, утверждает, что характер Кейт Миддлтон после долгих лет остается загадкой для всех членов семьи.

"Во многих отношениях трудно получить истинное представление о настоящей герцогине Кембриджской — настолько решительно она, кажется, проецирует ауру мягкости как часть своей царственной персоны. Когда я затрагиваю эту тему, я слышу те же слова от других людей. Королевские инсайдеры, общественные деятели признаются: "Я просто не знаю, кто она", — утверждает близкая подруга Кейт.

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В Орловской области завели дело после вспышки COVID-19 в доме ветеранов

Происшествия » Человеческий фактор

Сотрудники Следственного комитета по Орловской области возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ ("нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан").

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Глава Минкомсвязи рассказал о ситуации с цифровыми пропусками

Наука » Технологии

После отказа властей от системы цифровых пропусков все персональные данные россиян, используемые для их оформления, будут удалены.

Об этом рассказал глава Минкомсвязи России Максут Шадаев.

"Изначально мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска — это временная мера, которая действует в период карантина и самоизоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены", — объяснил министр.

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"Яндекс.Диск" научился автоматически сохранять важные файлы с ПК

Наука » Технологии

"Яндекс.Диск" будет автоматически сохранять все файлы с рабочего стола, из стандартных папок "Изображения" и "Документы" на ПК с Windows. Нужно просто подписаться на "Диск PRO", чтобы все важное сохранялось на "Диске".

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Рогозин предложил создать станцию на смену МКС

Наука » Технологии

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию, которая должна стать заменой МКС.

"Какая она будет? Посещаемая или обитаемая, международная или национальная — этот вопрос будет решаться в ближайшее время. Но техническая сторона этого дела должна быть начата немедленно", — пояснил Рогозин.

По словам чиновника, ресурс международной космической станции будет выработан в течение 7-10 лет.

 

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