В России создали бетон, который может проводить электричество. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Magazine of Civil Engineering.
В процессе производства нового материала часть цемента в бетоне инженеры заменили на отходы энергетической промышленности и отходы обработки гранита.
Это позволило получить самый экономичный и экологичный бетон среди всех аналогичных видов бетона на российском рынке.
"Углеродные наночастицы действуют как центры кристаллизации в процессе застывания смеси, благодаря чему материал становится менее водопроницаем. Также это делает бетон более долговечным", — сообщил один из авторов Роман Федюк.
Инженеры провели испытания электропроводного бетона и установили, что он на 30-35% прочнее, чем образцы, изготовленные по ГОСТу.
Данный вид бетона можно будет использовать для изготовления:
Предполагается, их будут заряжать электрокары.
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