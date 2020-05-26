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Источник Правда.Ру

Найдено возможное местоположение библейского Эдемского сада

Наука

Палеонтологи из США утверждают, что Эдемский сад был и для животных. Он располагался на территории Пиннакл-Пойнт, которая сегодня является обширной территорией археологических памятников.

Ранее береговая линия этого участка была затоплена. Ученые считают, что данную территорию Южной Африки необходимо исследовать, чтобы изучить вопросы, связанные с происхождением человека.

По мнению ученых, именно отсюда и начал свой путь древний человек.

Ранее на этих территориях была богатая экосистема, здесь процветала жизнь древних людей и животных. Возраст найденных останков составляет 2,6 млн. лет.

Кроме того, здесь были найдены пещеры, в которых, возможно, около 170 тыс. лет назад жили люди.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Израиле обнаружили место хранения скрижалей с 10 заповедями. В центре храма обнаружили большой плоский камень, поэтому предположили, что именно здесь и хранился знаменитый Ковчег Завета, считавшийся величайшей святыней еврейского народа.

эдемский сад археологические находки

В Китае найден древний кувшин с неизвестной жидкостью

Наука

Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин.

Кувшин украшен декоративными вставками в виде головы и шеи гуся. Кроме того, в нем была неизвестная жидкость, которую ученые планируют исследовать.

В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.

Гробница была найдена во время масштабной реконструкции, которая ведется в трущобах города Саньмэнься. В настоящее время здесь работают специалисты местного отделения Института культурных реликвий и археологии. Они исследуют территорию с целью поиска других гробниц.

Археолог Чжу Сяодун сообщил, что ученые уже нашли несколько ценных артефактов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов. Древние гробницы находятся в южной части Китая в городе Гуанчжоу. 

китай кувшин гробница исследование археологические находки

На Алтае задержали браконьеров за добычу краснокнижной стерляди

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по Алтайскому краю задержали группу местных жителей, которая занималась браконьерским выловом стерляди, занесенной в Красную книгу.

мвд алтай браконьеры

Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании

Политика » Власть » Кремль

Президент России Владимир Путин 26 мая провел совещание по борьбе с лесными пожарами и паводками. Глава государства был очень эмоциональным и когда говорил о ситуации в российских регионах не сдержался и швырнул ручку на стол.

Глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что с начала года зафиксировано 5 626 очагов природных пожаров на общей площади более 852 тысяч гектаров.

 

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Палеонтологи обнаружили у побережья Чили древние "ясли" белых акул

Наука

Палеонтологи впервые обнаружили древние "ясли" белых акул. Ученые считают, что в плиоценовую эпоху они находились у побережья центрального Чили. Именно здесь, считают исследователи, появлялись на свет белые акулы, жившие от 5,5 до 2,5 млн лет назад.

чили акулы палеонтологи

У окраски гадюк выявлены новые функции

Наука

Биологи рассказали, что в процессе недавно проведенного исследования им удалось обнаружить несколько ранее неизвестных функций окраса гадюк. Оказывает, что окрас помогает гадюкам не только скрываться, но и отпугивать хищников.

Известно, что гадюки, гремучие змеи и их родичи охотятся на мелких млекопитающих из засады. Они выпрыгивают с огромной скоростью и вонзают свои клыки в тело жертвы. Окрас помогает гадюкам маскироваться, они сливаются с землей и поэтому незаметны. 

Также биологи предположили, что у окраса могут быть и другие функции. Оказалось, что это действительно так.

Специалисты проводили наблюдения за поведением змеи и выяснили, что их окрас способствует не только охоте, но еще и защите от хищников. На спине гадюк зигзагообразный узор, он и создает оптические иллюзии, благодаря чему гадюки становятся незаметными.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что яд змей изначально предназначался для охоты, а не для защиты.

 

змея гадюка рептилии
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