Биологи рассказали, что в процессе недавно проведенного исследования им удалось обнаружить несколько ранее неизвестных функций окраса гадюк. Оказывает, что окрас помогает гадюкам не только скрываться, но и отпугивать хищников.
Известно, что гадюки, гремучие змеи и их родичи охотятся на мелких млекопитающих из засады. Они выпрыгивают с огромной скоростью и вонзают свои клыки в тело жертвы. Окрас помогает гадюкам маскироваться, они сливаются с землей и поэтому незаметны.
Также биологи предположили, что у окраса могут быть и другие функции. Оказалось, что это действительно так.
Специалисты проводили наблюдения за поведением змеи и выяснили, что их окрас способствует не только охоте, но еще и защите от хищников. На спине гадюк зигзагообразный узор, он и создает оптические иллюзии, благодаря чему гадюки становятся незаметными.
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