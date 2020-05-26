У окраски гадюк выявлены новые функции

Биологи рассказали, что в процессе недавно проведенного исследования им удалось обнаружить несколько ранее неизвестных функций окраса гадюк. Оказывает, что окрас помогает гадюкам не только скрываться, но и отпугивать хищников.

Известно, что гадюки, гремучие змеи и их родичи охотятся на мелких млекопитающих из засады. Они выпрыгивают с огромной скоростью и вонзают свои клыки в тело жертвы. Окрас помогает гадюкам маскироваться, они сливаются с землей и поэтому незаметны.

Также биологи предположили, что у окраса могут быть и другие функции. Оказалось, что это действительно так.

Специалисты проводили наблюдения за поведением змеи и выяснили, что их окрас способствует не только охоте, но еще и защите от хищников. На спине гадюк зигзагообразный узор, он и создает оптические иллюзии, благодаря чему гадюки становятся незаметными.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что яд змей изначально предназначался для охоты, а не для защиты.