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Источник Правда.Ру

У окраски гадюк выявлены новые функции

Наука

Биологи рассказали, что в процессе недавно проведенного исследования им удалось обнаружить несколько ранее неизвестных функций окраса гадюк. Оказывает, что окрас помогает гадюкам не только скрываться, но и отпугивать хищников.

Известно, что гадюки, гремучие змеи и их родичи охотятся на мелких млекопитающих из засады. Они выпрыгивают с огромной скоростью и вонзают свои клыки в тело жертвы. Окрас помогает гадюкам маскироваться, они сливаются с землей и поэтому незаметны. 

Также биологи предположили, что у окраса могут быть и другие функции. Оказалось, что это действительно так.

Специалисты проводили наблюдения за поведением змеи и выяснили, что их окрас способствует не только охоте, но еще и защите от хищников. На спине гадюк зигзагообразный узор, он и создает оптические иллюзии, благодаря чему гадюки становятся незаметными.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что яд змей изначально предназначался для охоты, а не для защиты.

 

змея гадюка рептилии

В Наро-Фоминске мужчине предъявлено обвинение в убийстве сына

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудниками Следственного комитета по Московской области предъявлено обвинение 27-летнему гражданину одного из соседних государств. По мнению следствия мужчина избил маленького сына из-за чего он умер.

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Палеонтологи обнаружили у побережья Чили древние "ясли" белых акул

Наука

Палеонтологи впервые обнаружили древние "ясли" белых акул. Ученые считают, что в плиоценовую эпоху они находились у побережья центрального Чили. Именно здесь, считают исследователи, появлялись на свет белые акулы, жившие от 5,5 до 2,5 млн лет назад.

чили акулы палеонтологи

Историк рассказал о погребальном обряде викингов

Наука

В Норвегии впервые за 100 лет раскопают погребальный корабль викингов. О том, почему погребение викингов осуществлялось в корабле, рассказал историк, археолог Средневековья, доктор исторических наук, политолог из столицы Норвегии Осло Владимир Петрухин.

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Саакашвили признал коррупцию на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Михаил Саакашвили планировал занять пост вице-премьера Украины. Ему в этом помешали "коррумпированные элиты".

Такое заявление сделал сам новоявленный глава исполнительного комитета реформ Украины.

украина михаил саакашвили

В Китае найден древний кувшин с неизвестной жидкостью

Наука

Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин.

Кувшин украшен декоративными вставками в виде головы и шеи гуся. Кроме того, в нем была неизвестная жидкость, которую ученые планируют исследовать.

В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.

Гробница была найдена во время масштабной реконструкции, которая ведется в трущобах города Саньмэнься. В настоящее время здесь работают специалисты местного отделения Института культурных реликвий и археологии. Они исследуют территорию с целью поиска других гробниц.

Археолог Чжу Сяодун сообщил, что ученые уже нашли несколько ценных артефактов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов. Древние гробницы находятся в южной части Китая в городе Гуанчжоу. 

китай кувшин гробница исследование археологические находки
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