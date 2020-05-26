Палеонтологи обнаружили у побережья Чили древние "ясли" белых акул

Палеонтологи впервые обнаружили древние "ясли" белых акул. Ученые считают, что в плиоценовую эпоху они находились у побережья центрального Чили. Именно здесь, считают исследователи, появлялись на свет белые акулы, жившие от 5,5 до 2,5 млн лет назад.

Они изучили размеры 234 ископаемых зубов этого вида. Благодаря данной находке палеонтологи смогли выяснить, какова была средняя длина животных, которым принадлежали эти зубы.

"В древности здесь находились "ясли" белых акул, так как на обширных мелководьях на этой территории водились излюбленные ими виды рыб и не было крупных хищников", — сообщили ученые.

На двух других участках, которые также были исследованы, обитали более взрослые особи. Ученые считают, что изучение условий существования "яслей" акул позволит сохранить этот уникальный вид.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Рязанской области нашли зубы древних акул. Останки акул, живших примерно 100 миллионов лет назад, обнаружили в 2019 году в карьере Малый Пролом.