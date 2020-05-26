Палеонтологи впервые обнаружили древние "ясли" белых акул. Ученые считают, что в плиоценовую эпоху они находились у побережья центрального Чили. Именно здесь, считают исследователи, появлялись на свет белые акулы, жившие от 5,5 до 2,5 млн лет назад.
Они изучили размеры 234 ископаемых зубов этого вида. Благодаря данной находке палеонтологи смогли выяснить, какова была средняя длина животных, которым принадлежали эти зубы.
"В древности здесь находились "ясли" белых акул, так как на обширных мелководьях на этой территории водились излюбленные ими виды рыб и не было крупных хищников", — сообщили ученые.
На двух других участках, которые также были исследованы, обитали более взрослые особи. Ученые считают, что изучение условий существования "яслей" акул позволит сохранить этот уникальный вид.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Рязанской области нашли зубы древних акул. Останки акул, живших примерно 100 миллионов лет назад, обнаружили в 2019 году в карьере Малый Пролом.
Японское издание Crank In составило рейтинг знаменитостей, которые использовали образ героини аниме Сейлор Мун. Одно из мест в этом списке заняла российская фигуристка Евгения Медведева.
Девушка неоднократно выступала в виде Сейлор Мун на ледовых шоу в Японии или показательных выступлениях на соревнованиях.
В список вместе с Медведевой вошли:
Евгения Медведева популярна в Японии. Девушка в сезонах-15/16 и 16/17 выиграла все основные старты:
В сезоне-2017/18 Медведева уступила на чемпионате Европы и Олимпийских играх Алине Загитовой. Позже фигуристка перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
В последние два сезона одержала победу только на Кубке России. В 2019 году стала третьей на чемпионате мира.
Палеонтологи обнаружили останки 60 мамонтов и 15 захоронений людей. По словам специалистов, это останки фермеров, которых захоронили рядом с поселением.
Кроме того, рядом были найдено большое количество артефактов, таких как горшки, миски и статуэтки из глины.
Специалисты сообщили, что поселение относится к VIII-X вв. н.э.
"Мамонты могут относиться к виду Mammuthus columbi, который обитал в Северной Америке в период плейстоцена. Также была найдена первая сохранившаяся ловушка на мамонтов возрастом 14 500 лет", — сообщили исследователи.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи в ходе раскопок в угольном карьере рядом с городом Шёнингеном (Германия) обнаружили целый скелет древнего слона возрастом около 300 тысяч лет. По словам специалистов, слон мог достигать до 3,2 метров в холке, а его вес составлял 6,8 тонны. Осколки кремния на останках указывают на то, что древние люди употребляли мясо слона в пищу.
В Норвегии впервые за 100 лет раскопают погребальный корабль викингов. О том, почему погребение викингов осуществлялось в корабле, рассказал историк, археолог Средневековья, доктор исторических наук, политолог из столицы Норвегии Осло Владимир Петрухин.
Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин.
Кувшин украшен декоративными вставками в виде головы и шеи гуся. Кроме того, в нем был неизвестная жидкость, которую ученые планируют исследовать.
В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.
Гробница была найдена во время масштабной реконструкции, которая ведется в трущобах города Саньмэнься. В настоящее время здесь работают специалисты местного отделения Института культурных реликвий и археологии. Они исследуют территорию с целью поиска других гробниц.
Археолог Чжу Сяодун сообщил, что ученые уже нашли несколько ценных артефактов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов. Древние гробницы находятся в южной части Китая в городе Гуанчжоу.
Исследователи обнаружили место на Земле, где мог находится описанный в библии райский сад Эдем.
Ученые из Колорадского университета считают, что это место находилось возле Южной Африки в районе мыса Пиннакл-Пойнт. Сейчас оно затоплено и увидеть его красоты не получится. Археологические находи в этой области свидетельствуют о том, что люди могли здесь проживать более 170 миллионов лет назад во времена ледникового периода.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.