Австралийские ученые смогли добиться скорости в 44,2 терабита в секунду. Специалисты опубликовали свое исследование в научном журнале Nature Communications.
"Достигнуть рекордной скорости интернета удалось с помощью технологии "микрогребня" (micro-comb) при использовании стандартного оптоволоконного кабеля длиной более 75 километров", — сообщили специалисты.
Благодаря такой высокой скорости интернета за секунду можно скачивать до 50 фильмов Ultra HD Blu-ray. Объем каждого фильма 100 ГБ.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G. Новая технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G. Но многие телефоны, которыми сегодня пользуются люди, не могут воспользоваться всеми преимуществами 5G. К 5G могут подключить только только те клиенты Tele2, которые используют безлимитный интернет.
Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин.
Кувшин украшен декоративными вставками в виде головы и шеи гуся. Кроме того, в нем был неизвестная жидкость, которую ученые планируют исследовать.
В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.
Гробница была найдена во время масштабной реконструкции, которая ведется в трущобах города Саньмэнься. В настоящее время здесь работают специалисты местного отделения Института культурных реликвий и археологии. Они исследуют территорию с целью поиска других гробниц.
Археолог Чжу Сяодун сообщил, что ученые уже нашли несколько ценных артефактов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов. Древние гробницы находятся в южной части Китая в городе Гуанчжоу.
Компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G.
Новая технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G. Но многие телефоны, которыми сегодня пользуются люди, не могут воспользоваться всеми преимуществами 5G. К 5G могут подключить только только те клиенты Tele2, которые используют безлимитный интернет.
Исследователи обнаружили место на Земле, где мог находится описанный в библии райский сад Эдем.
Ученые из Колорадского университета считают, что это место находилось возле Южной Африки в районе мыса Пиннакл-Пойнт. Сейчас оно затоплено и увидеть его красоты не получится. Археологические находи в этой области свидетельствуют о том, что люди могли здесь проживать более 170 миллионов лет назад во времена ледникового периода.
В России участились случаи мошенничества через объявления о работе.
Мошенники часто размещают в интернете вакансии тестировщиков мобильных приложений. В тексте указывается, что опыт работы не нужен. Кандидатам нужно просто установить программу для удаленного доступа к компьютеру или смартфону.
Историю поисковых запросов можно легко очистить в настройках браузера, однако гораздо сложнее удалить свой цифровой след.
Об этом рассказал заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков.
"История просмотров сайтов в интернете представляет собой лишь малую долю уникального цифрового следа, который генерирует каждый пользователь интернета. Цифровой след включает также IP-адреса, с которых осуществляется доступ в сеть, технические параметры оборудования и программного обеспечения (например, операционной системы и браузера), которые для этого используются, историю поисковых запросов на различных сайтах, авторизацию в почтовых системах и социальных сетях и многое другое", — пояснил эксперт.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.