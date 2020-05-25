В Норвегии впервые за 100 лет раскопают погребальный корабль викингов. О том, почему погребение викингов осуществлялось в корабле, рассказал историк, археолог Средневековья, доктор исторических наук, политолог из столицы Норвегии Осло Владимир Петрухин.
"Безусловно. Вообще представления о том, что человек отправляется на тот свет в лодке, известно всем народам, включая славян, греков (знаменитая ладья Харона).
Викинги действительно хоронились в своих ладьях. До викингов тоже были известны такие погребения. Хоронили, конечно, не в море. Это было романтическое представление во всяких поэтических произведениях. Хоронили под курганами.
Благодаря тому, что почва хорошо сохраняет на севере дерево, иногда роскошные корабли там были обнаружены с богатейшей резьбой. У нас тоже есть, но, конечно, не такие роскошные погребения, но части кораблей викингов у нас находят и многочисленные заклепки от этих кораблей — те заклепки, которыми пришивались к штангоутам доски корабля. Их находят во многих погребениях Древней Руси, в основном датированных X веком, когда сжигали в этой самой ладье, сама ладья не сохранялась. Но это был распространенный обряд. Даже само название Русь, по всей видимости, означает какую-то дружину гребцов, которая шла по рекам на этих гребных судах. Они и на тот свет отправлялись так", — заключил эксперт.
Французские ученые во главе с Томасом Кукки изучили окаменелости, которые изменили подход к пониманию процесса одомашнивания животных.
Объектом исследования специалистов были окаменелости кошек, виды которых ранее не были известны науке. Их останки были обнаружены в районе поселения Айн Маллаха (территория современного Северного Израиля). Возраст этого поселения более 8 000 лет.
В результате ученые выяснили, что информация о том, что кошек начали одомашнивать на Кипре около 9 500 тысяч лет назад, не является точной. В результате исследования окаменелостей неизвестных видов кошек ученые пришли к выводу, что кошки стали домашними животными 14 500 лет назад.
Факторы, которые привели к одомашниванию кошек:
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кошки не могут заразить человека коронавирусом.
Палеонтологи обнаружили останки 60 мамонтов и 15 захоронений людей. По словам специалистов, это останки фермеров, которых захоронили рядом с поселением.
Кроме того, рядом были найдено большое количество артефактов, таких как горшки, миски и статуэтки из глины.
Специалисты сообщили, что поселение относится к VIII-X вв. н.э.
"Мамонты могут относиться к виду Mammuthus columbi, который обитал в Северной Америке в период плейстоцена. Также была найдена первая сохранившаяся ловушка на мамонтов возрастом 14 500 лет", — сообщили исследователи.
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