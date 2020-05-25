В Норвегии впервые за 100 лет раскопают погребальный корабль викингов. О том, почему погребение викингов осуществлялось в корабле, рассказал историк, археолог Средневековья, доктор исторических наук, политолог из столицы Норвегии Осло Владимир Петрухин.

"Безусловно. Вообще представления о том, что человек отправляется на тот свет в лодке, известно всем народам, включая славян, греков (знаменитая ладья Харона).

Викинги действительно хоронились в своих ладьях. До викингов тоже были известны такие погребения. Хоронили, конечно, не в море. Это было романтическое представление во всяких поэтических произведениях. Хоронили под курганами.

Благодаря тому, что почва хорошо сохраняет на севере дерево, иногда роскошные корабли там были обнаружены с богатейшей резьбой. У нас тоже есть, но, конечно, не такие роскошные погребения, но части кораблей викингов у нас находят и многочисленные заклепки от этих кораблей — те заклепки, которыми пришивались к штангоутам доски корабля. Их находят во многих погребениях Древней Руси, в основном датированных X веком, когда сжигали в этой самой ладье, сама ладья не сохранялась. Но это был распространенный обряд. Даже само название Русь, по всей видимости, означает какую-то дружину гребцов, которая шла по рекам на этих гребных судах. Они и на тот свет отправлялись так", — заключил эксперт.