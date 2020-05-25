Палеонтологи обнаружили останки 60 мамонтов и 15 захоронений людей. По словам специалистов, это останки фермеров, которых захоронили рядом с поселением.
Кроме того, рядом были найдено большое количество артефактов, таких как горшки, миски и статуэтки из глины.
Специалисты сообщили, что поселение относится к VIII-X вв. н.э.
"Мамонты могут относиться к виду Mammuthus columbi, который обитал в Северной Америке в период плейстоцена. Также была найдена первая сохранившаяся ловушка на мамонтов возрастом 14 500 лет", — сообщили исследователи.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи в ходе раскопок в угольном карьере рядом с городом Шёнингеном (Германия) обнаружили целый скелет древнего слона возрастом около 300 тысяч лет. По словам специалистов, слон мог достигать до 3,2 метров в холке, а его вес составлял 6,8 тонны. Осколки кремния на останках указывают на то, что древние люди употребляли мясо слона в пищу.
Компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G.
Новая технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G. Но многие телефоны, которыми сегодня пользуются люди, не могут воспользоваться всеми преимуществами 5G. К 5G могут подключить только только те клиенты Tele2, которые используют безлимитный интернет.
В результате проведения экспериментов на борту МКС выяснилось, что рыбы в невесомости сталкиваются с теми же проблемами, что и сухопутные животные. Об этом рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
"Мы участвовали в японском эксперименте с рыбами на МКС. Выяснилось, что рыбы в невесомости страдают от таких же проблем, что и сухопутные животные", — рассказал он.
Сычев сообщил, что раньше принято было считать, что у рыб не должно быть проблем с невесомостью, потому что вода приближает их к этому состоянию.
Но в процессе эксперимента у рыб происходили изменения в мышцах, костях и внутренний органах. Это доказало, что невесомость наносит организму более серьезный вред, что считали ученые.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что диапауза помогает рыбам замедлять метаболизм и увеличивать срок жизни. Невероятная физиологическая способность позволяет рыбам даже затормозить развитие внутренних органов.
Подавление огневых точек украинской армии направлено на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.
Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
"Контрдействия со стороны народной милиции ДНР имеют сугубо сдерживающий характер и направлены на защиту мирного населения от угрозы их жизни и здоровью со стороны Украины", — сообщили военнослужащие.
Ученые из Нижнего Новгорода совместно с коллегами из других городов, а также из других стран рассказали о концепции создания "мозга на чипе".
Французские ученые во главе с Томасом Кукки изучили окаменелости, которые изменили подход к пониманию процесса одомашнивания животных.
Объектом исследования специалистов были окаменелости кошек, виды которых ранее не были известны науке. Их останки были обнаружены в районе поселения Айн Маллаха (территория современного Северного Израиля). Возраст этого поселения более 8 000 лет.
В результате ученые выяснили, что информация о том, что кошек начали одомашнивать на Кипре около 9 500 тысяч лет назад, не является точной. В результате исследования окаменелостей неизвестных видов кошек ученые пришли к выводу, что кошки стали домашними животными 14 500 лет назад.
Факторы, которые привели к одомашниванию кошек:
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кошки не могут заразить человека коронавирусом.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.