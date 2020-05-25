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Источник Правда.Ру

В Мехико обнаружили захоронения древних людей и мамонтов

Наука

Палеонтологи обнаружили останки 60 мамонтов и 15 захоронений людей. По словам специалистов, это останки фермеров, которых захоронили рядом с поселением.

Кроме того, рядом были найдено большое количество артефактов, таких как горшки, миски и статуэтки из глины.

Специалисты сообщили, что поселение относится к VIII-X вв. н.э.

"Мамонты могут относиться к виду Mammuthus columbi, который обитал в Северной Америке в период плейстоцена. Также была найдена первая сохранившаяся ловушка на мамонтов возрастом 14 500 лет", — сообщили исследователи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи в ходе раскопок в угольном карьере рядом с городом Шёнингеном (Германия) обнаружили целый скелет древнего слона возрастом около 300 тысяч лет. По словам специалистов, слон мог достигать до 3,2 метров в холке, а его вес составлял 6,8 тонны. Осколки кремния на останках указывают на то, что древние люди употребляли мясо слона в пищу.

мехико мамонты артефакты палеонтологи

В Швеции появилась первая сеть 5G

Наука » Технологии » Интернет

Компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G.

Технология 5G

Новая технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G. Но многие телефоны, которыми сегодня пользуются люди, не могут воспользоваться всеми преимуществами 5G. К 5G могут подключить только только те клиенты Tele2, которые используют безлимитный интернет.

сеть 5g швеция технология

Рыбы от невесомости страдают не меньше сухопутных животных

Наука

В результате проведения экспериментов на борту МКС выяснилось, что рыбы в невесомости сталкиваются с теми же проблемами, что и сухопутные животные. Об этом рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.

"Мы участвовали в японском эксперименте с рыбами на МКС. Выяснилось, что рыбы в невесомости страдают от таких же проблем, что и сухопутные животные", — рассказал он.

Сычев сообщил, что раньше принято было считать, что у рыб не должно быть проблем с невесомостью, потому что вода приближает их к этому состоянию.

Но в процессе эксперимента у рыб происходили изменения в мышцах, костях и внутренний органах. Это доказало, что невесомость наносит организму более серьезный вред, что считали ученые.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что диапауза помогает рыбам замедлять метаболизм и увеличивать срок жизни. Невероятная физиологическая способность позволяет рыбам даже затормозить развитие внутренних органов.

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В ДНР объяснили подавление украинских огневых точек

Мир » Бывший СССР » Украина

Подавление огневых точек украинской армии направлено на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.

Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

"Контрдействия со стороны народной милиции ДНР имеют сугубо сдерживающий характер и направлены на защиту мирного населения от угрозы их жизни и здоровью со стороны Украины", — сообщили военнослужащие.

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Российские специалисты создали концепцию "мозга на чипе"

Наука

Ученые из Нижнего Новгорода совместно с коллегами из других городов, а также из других стран рассказали о концепции создания "мозга на чипе".

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Кошки стали домашними животными 14 500 лет назад

Наука

Французские ученые во главе с Томасом Кукки изучили окаменелости, которые изменили подход к пониманию процесса одомашнивания животных.

Объектом исследования специалистов были окаменелости кошек, виды которых ранее не были известны науке. Их останки были обнаружены в районе поселения Айн Маллаха (территория современного Северного Израиля). Возраст этого поселения более 8 000 лет.

В результате ученые выяснили, что информация о том, что кошек начали одомашнивать на Кипре около 9 500 тысяч лет назад, не является точной. В результате исследования окаменелостей неизвестных видов кошек ученые пришли к выводу, что кошки стали домашними животными 14 500 лет назад.

Факторы, которые привели к одомашниванию кошек:

  • появление крупных поселений людей;
  • развитие земледелия;
  • мыши в жилищах людей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кошки не могут заразить человека коронавирусом.

кошки домашние животные
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Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.

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