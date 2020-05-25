В Мехико обнаружили захоронения древних людей и мамонтов

Палеонтологи обнаружили останки 60 мамонтов и 15 захоронений людей. По словам специалистов, это останки фермеров, которых захоронили рядом с поселением.

Кроме того, рядом были найдено большое количество артефактов, таких как горшки, миски и статуэтки из глины.

Специалисты сообщили, что поселение относится к VIII-X вв. н.э.

"Мамонты могут относиться к виду Mammuthus columbi, который обитал в Северной Америке в период плейстоцена. Также была найдена первая сохранившаяся ловушка на мамонтов возрастом 14 500 лет", — сообщили исследователи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи в ходе раскопок в угольном карьере рядом с городом Шёнингеном (Германия) обнаружили целый скелет древнего слона возрастом около 300 тысяч лет. По словам специалистов, слон мог достигать до 3,2 метров в холке, а его вес составлял 6,8 тонны. Осколки кремния на останках указывают на то, что древние люди употребляли мясо слона в пищу.