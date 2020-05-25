Ученые из Нижнего Новгорода совместно с коллегами из других городов, а также из других стран рассказали о концепции создания "мозга на чипе".
Данную разработку можно использовать в биосенсорах, нейропротезах, робототехнике. Кроме того, "мозг на чипе" можно использоваться для создания искусственного интеллекта.
Концепция основана на решениях в области нейронных клеточных и микрофлюидных технологий. Они позволяют создать пространственно упорядоченную живую нейронную сеть. Разные подсистемы взаимодействуют на одном чипе, а управление ими осуществляется встроенными аналого-цифровыми схемами.
"Реализация биосовместимой микроэлектронной системы наряду с развитием клеточных технологий обеспечит прорыв в области нейропротeзирования с важным конкурентным преимуществом: миниатюрный датчик биоэлектрической активности на основе микро- и наноструктур с возможностью хранения и обработки сигналов в режимах как прямого распространения, так и обратной связи будет играть роль активного нейроинтерфейса для интеллектуального управления нейрональными структурами", — отметили исследователи.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие задачи поможет решить искусственный интеллект.
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